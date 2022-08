AMLO propone tregua de 5 años para evitar cualquier guerra en el mundo

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) llamó a la paz entre países tras la escalada de tensiones entre China y Estados Unidos por la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi a Taiwán, y propuso una tregua de cinco años a toda clase de amenaza bélica a nivel internacional.

López Obrador, ante el cuestionamiento de Publimetro, apeló a la intervención de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para garantizar un periodo de cese a los conflictos, en medio de un contexto internacional de inestabilidad por las relaciones entre Estados Unidos y China, así como Rusia y Ucrania, lo que ha traído consecuencias para la economía.

“Que no haya guerras que se eviten las confrontaciones bélicas, que se busquen mediante el diálogo acuerdos. Está el mundo como para acordar entre los pueblos, naciones, una tregua de cuando menos cinco años para poder enfrentar la crisis que afecta a los pueblos, una tregua que cese la guerra, la provocación, las confrontaciones, que las cosas queden como están”, precisó en su conferencia de prensa.

Así, el mandatario puso por encima de los intereses de los gobiernos u otros grupos el bienestar de la población, para lo que se requiere una cooperación internacional en la que intervenga Naciones Unidas, ante los problemas causados por la invasión rusa en Ucrania, como el aumento de los energéticos y el alza de la inflación a niveles récord.

“Primero fue la pandemia, luego lo de la guerra de Rusia, con Ucrania, ahora estas tensiones en Taiwán, tenemos problemas todos por falta de crecimiento de las economías, cada vez hay más pobreza, hay una inflación mundial, qué tenemos que hacer, impulsar actividades productivas, crear empleos, atender a pobres y buscar cooperación de naciones y de pueblos para el desarrollo, no a las provocaciones, no a la guerra no queremos hegemonías en el mundo. No es mucho pedirle a EU a Rusia a China que acepten esta propuesta y se podría plantear en la ONU”.

Además, AMLO expresó que, pese a que su propuesta pudiera parecer utópica, es lo que se requiere por la situación económica mundial y una guerra comercial agudizada por los problemas geopolíticos, en concreto, la guerra en Ucrania y las sanciones comerciales a Rusia.

“Que haya paz y podamos atender lo urgente y grandes y graves problemas de los pueblos en el mundo, esa es mi propuesta”.

Lo más leído en Publimetro