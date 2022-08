El PP asegura tener una postura "única" sobre el plan energético y ve las voces discordantes en el PSOE y Euskadi

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

En una entrevista en Radio Nacional, que ha recogido Europa Press, el dirigente 'popular' ha señalado que en el escenario de las comunidades autónomas el País Vasco "no comparte" el plan del Ejecutivo, así como el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero. "No hay que focalizarlo en el PP, sino que hay más gente o más partidos, incluso propios, que no lo ven de la misma manera", ha aseverado.

Ha apuntado, además, que no encuentra "tantas diferencias" con la postura del Gobierno vasco porque "el PNV ha planteado el ámbito competencial y que determinadas medidas no se van a aplicar en su territorio", ha asegurado. "Hay voces discordantes, si lo quieren focalizar sobre el PP pues perfecto, pero todos hemos dicho que queremos que las medidas no sean por imposición", ha añadido Bravo.

En este sentido, sostiene que la principal crítica que hacen desde el PP es "hacerlo de manera unilateral" y ha defendido que la fórmula para ponerse de acuerdo podría ser diversa. "Puede ser de las consejerías que lleven la parte de energía junto con el Ministerio", ha propuesto, a la par que ha subrayado que este tipo de medidas tienen que hacerse de manera "consensuada".

HAY OTRA MANERA DE HACER LAS COSAS

Bravo ha negado que haya una "discusión" sobre el tema de eficiencia energética y ha apuntado que el problema está en por qué "frente a hacer estímulos positivos" como pueden ser ayudas de los fondos europeos para favorecer ese ahorro "tiene que ser el efecto contrario" y, además, anunciar sanciones.

"Entendemos que hay otra manera de hacer las cosas (...) Nosotros tenemos que tener capacidad para la respuesta de unas respuestas lógicas y consensuadas, a ser posible", ha añadido.

A renglón seguido, ha advertido al Gobierno que no puede utilizar "esta cortina del ámbito energético para no hablar de otras cosas" como es la situación económica en general porque "hay un escenario importante como para que no se trabaje sobre ello" tras lo últimos datos del paro.

Preguntado acerca de si temen que las censuras al "egoísmo" de Ayuso se utilicen para desgastar a Feijóo, Bravo ha señalado que si hablan del fondo "hay más que piensan lo mismo" que la presidenta autonómica, pero que si se habla de la persona quizás "Sánchez está buscando de nuevo un conflicto". "Yo creo que se equivocan porque los madrileños ya se han pronunciado sobre lo que quieren, así como los gallegos o los andaluces", ha añadido.