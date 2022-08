El PSOE celebra que Urkullu garantice cumplir el plan de ahorro energético, aunque critique: Ésa es la actitud

BILBAO, 4 (EUROPA PRESS)

El portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados y exlehendakari, Patxi López, ha respondido al Lehendakari, Iñigo Urkullu, que, "si ha faltado diálogo" sobre el plan de ahorro energético, "habrá que suplirlo", pero considera "perfecto" que el presidente vasco deje claro que Euskadi cumplirá las medidas aunque se lamente de la falta de cogobernanza. "Ésa es la actitud", zanja.

En una entrevista a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, López se ha referido a la polémica suscitada por las medidas del Plan de ahorro energético aprobadas por el Gobierno central mediante decreto ley. "Somos el país 'de saque no' y, si lo dice el Gobierno de España, menos y, si además, no es de los míos, menos todavía", resume.

Al portavoz del PSOE le parece "perfecto" que Urkullu haya dejado claro que Euskadi cumplirá las medidas de ahorro energético, aunue considere que el Ejecutivo central "podría haber hecho patente, en este caso, la tan proclamada cogobernanza sin excluir, de inicio, la intervención normativa de las Comunidades en la propuesta de medidas".

"Si ha faltado diálogo, habrá que suplirlo, perfecto, pero ésa es la actitud, decir que eso hay que cumplirlo. Y, luego, ya me quejo de lo que me tenga que quejar o ya recurro lo que tenga que recurrir", ha mantenido.

Sobre la reivindicación del Gobierno Vasco de su propio plan, Patxi López ha instado al Ejecutivo autonómico a que cumpla el estatal, y se ha preguntado "a dónde nos lleva todo este ruido", cuando, a su juicio, "lo mejor es remangarnos y colaborar todos juntos, todas las personas y todas las instituciones, remando juntos en la misma dirección para evitar males mayores". A su entender, toda esta polémica no lleva más que a "una pelea vacía y artificial".

López ha dicho que, de estar él al frente del Gobierno Vasco, primero "cumpliría lo que es un decreto ley y luego diría que nosotros podemos hacer más y lo podrían marcha", porque "si podemos hacer más mejor".

En ese sentido, ha recordado que ayer la consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, propuso un plan para atacar los efectos de la sequía y ha planteado que ocurriría si él dice que es "una ocurrencia".

"No me parece una ocurrencia, me parece que es lo que hay que hacer, igual que el Gobierno de España, ante lo que ha planteado la Unión Europea, ha puesto en marcha un decreto para hacer lo que hay que hacer", ha añadido, para insistir en que "no hay más polémica".

DIÁLOGO

No obstante, preguntado si no ha faltado contrastar este plan con las comunidades autónomas y más gobernanza, López ha afirmado que "el diálogo tiene que funcionar en todo momento", pero ha considerado que "lo que hay que hacer es responder rápidamente a la situación y el Gobierno lo que ha hecho ha sido responder rápidamente a la situación que estamos atravesando".

"Lo otro -ha insistido- es cerrar empresas, son restricciones en nuestros domicilios muy serias y muy graves". Por ello, ha emplazado a "actuar primero para hacerlo bien, para conseguir este ahorro".

En su opinión, que el Ejecutivo vasco utilizará los términos de "efectista y ocurrencia" en relación al plan de ahorro energético del Ejecutivo Sánchez "estaba fuera de lugar". "¿Qué pasa, es ocurrencia si lo decide el Gobierno de España y no es ocurrencia si lo decide el Gobierno Vasco? ¿Es efectista si lo decide el Gobierno de España y no es efectista si lo decide el Gobierno Vasco?", ha insistido, para pedir "dejar el ruido de una puñetera vez y vamos a colaborar".

Según ha destacado, el Ejecutivo de Pedro Sánchez está poniendo en marcha un plan de ahorro energético que pretende, "con esfuerzos, pero con mínimos esfuerzos, ahorrar un 7% de la energía" y para eso, ha indicado, "moderamos la temperatura de los aires acondicionados, apagamos los escaparates por la noche y regulamos el alumbrado público".

"¿Qué estarán pensando los alemanes con la crisis enorme que les pueden cerrar el gas de que estemos peleándonos por eso?", se ha preguntado, para recordar que "lo que pedía Europa era un recorte del 15% y cerrar la producción de empresas".

En ese sentido, se ha preguntado si "no hacemos nada y cerramos empresas vascas o hacemos este pequeño esfuerzo". "Lo otro es insolidario y jugar a que esto es una ocurrencia porque lo decide el Gobierno de España, y no es una ocurrencia porque lo decido yo, no es lo que toque en este momento, sino arrimar el hombro y pelear todos juntos para impedir esos males mayores", ha advertido. En este sentido, cree que "seguro" que se verán "con normalidad los 27 grados" y que, "si no se encienden los escaparates, no pasa nada".

AYUSO

Por otro lado, López ha afirmado que no equipara la actuación del Gobierno Vasco con la de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que aseguró que no iba a cumplir las medidas del Ejecutivo central. "Si no lo cumpliera, sí, porque no cumplir un decreto ley no se puede en democracia, pero estoy convencido de que lo cumplirá", ha dicho.

En cuanto al recurso anunciado por la Comunidad de Madrid al decreto con las medidas energéticas, el portavoz socialista ha dicho que le parece "perfecto", ya que es "un recorrido legal y democrático que puede tener cualquiera", pero, según ha advertido, "lo que no puede ser es decir que no lo cumplo y que el portavoz del Partido Popular saliera diciendo que daba libertad a las comunidades autónomas para cumplirlo o no".

En su opinión, "eso no es dar libertad, eso es otorgar impunidad para cometer un delito porque las leyes en democracia se cumplen". "Si la quiere recurrir que la recurra, pero que, mientras, la cumpla", ha reiterado.