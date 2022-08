Elena Guiu, octava, hace historia en la final de los 100 metros del Mundial Sub-20

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

La atleta Elena Guiu ha sido octava en la final de los 100 metros lisos del Campeonato Mundial de Atletismo Sub-20 de Cali (Colombia) y ha hecho historia al ser la primera atleta española en disputar una final de la modalidad en una cita mundial.

Guiu hizo historia antes de cruzar la línia de meta, como primera atleta del atletismo español en disputar la final de los 100 metros en cualquier categoría mundialista. Y fue octava, última, con un tiempo de 11.52 para sellar la gesta.

Nadie antes se había metido en la prueba reina de la velocidad en el atletismo en un Mundial, ni absoluto ni en cualquier categoría inferior. Y Elena Guiu, pese a quedarse lejos del 10.95 --récord del campeonato-- de la jamaicana y nueva campeona mundial Tina Clayton, cumplió su sueño.

"Muchas gracias a todos por vuestros apoyos. Sabía que tenía posibilidades porque lo había preparado un montón, estaba súper motivada y confiaba en mí. Salimos a por todas, a pelear, y sobre todo a disfrutar, también", reconoció en declaraciones facilitadas por la Real Federación Española de Atletismo (RFEA).

"Para mí la final es todo un exitazo, nunca pensé que podía llegar tan lejos. Si me lo llegas a decir hace meses, no me lo hubiera creído", manifestó la oscense. En la final, segunda fue la también jamaicana Serena Cole (11.14) y entró tercera la estadounidense Shawnti Jackson (11.15).