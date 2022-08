Extrabajadoras admiten que primera regla del Sonora Grill es colocar a los comensales según su tono de piel

Hostess de Sonora Grill cuentan su testimonio de presunto racismo por parte del restaurante

Esta semana en redes sociales una sucursal del restaurante Sonora Grill, en la calle de Masaryk, Polanco, Ciudad de México, se volvió viral luego de que se denunció que el lujoso local tiene zonas conocidas como: “Gandhi” y “Mousset” para colocar a quienes asisten a comer según su tono de piel.

Muestra de ello, dos presuntas extrabajadoras del restaurante confirmaron la grave acusación al aclarar que en efecto en todas sus sucursales el Sonora Grill práctica el racismo con sus comensales.

Un joven identificada como Sof Otero compartió en un video de Tiktok su experiencia como hostess del restaurante, aunque no señaló en qué sucursal.

Detalló que desde el primer día como hostess le indicaron que las mesas del balcón estaban reservadas para las personas con la “mejor presentación”, añadió que ella sentaba ahí a las personas “mejor vestidas”, pero un día le llamaron la atención al sentar a una pareja que vestía formal, el gerente le dijo que ellos “no cumplían los estándares”, enseguida le señaló a una pareja que para él si cumplían los estándares.

“Yo senté a una pareja que venía formal, bien arreglada, y que me pidieron que si podían tener buena vista en el balcón y entonces el gerente me dijo que no debía hacer eso, porque ellos no cumplían con ‘los estándares’”, destacando que la diferencia entre ambas parejas era que unos eran morenos y los otros de piel blanca,

“Antes de que venga Sonora Grill a demandarme, estoy hablando de mi experiencia, de las indicaciones que me dio una persona, y de lo que viví en una sucursal que no es la sucursal que está siendo investigada”, agregó.

Por su parte, la usuaria Emii Hr contó que al igual que Sof Otero trabajó como Hostess, e incluso mostró una fotografía de ella uniformada con sus demás compañeros.

Al igual que Sof, recibió la indicación que la primera regla es saber diferenciar qué personas deben ir en la sección “Gandhi y Mousset”, de lo contrario recibían un fuerte regaño.

“Yo trabajé por el año 2018, 2019 como hostess, y ahora con el reciente caso que se expuso en redes sociales, aclaro que si son órdenes directas de cuidar los perfiles, como los vieron en otros videos, está el lado “Gandhi” y “Mousset”, es la primera regla que tenemos que seguir si o si”, aclara.

“En referencia al cuidado de los perfiles, es la apariencia de la gente, ya lo sé, se escucha horrible pero es real. Desde que la gente viene hacia la puerta, nosotros como hostess tenemos que ver a donde los vamos a sentar, ya que no podemos mandar a la persona en la sección equivocada porque nos llaman la atención”.

