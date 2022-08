Castillo se disculpa ante Petro por no asistir a su investidura y avanza que la vicepresidenta irá en su lugar

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

"Circunstancias ajenas a mi voluntad me impiden acompañarlo en la significativa e histórica ceremonia de transmisión de mando presidencial (...) El Congreso de la República no me ha otorgado el permiso que requiero para ausentarme del territorio nacional", ha lamentado Castillo en una carta divulgada por el Ministerio de Exteriores.

Tras ser impedido para salir del país, el mandatario ha solicitado a la vicepresidenta del país, Dina Boluarte, que acuda a la capital colombiana, Bogotá, de cara a la ceremonia del domingo, cuando Petro recibirá los poderes como presidente.

En esta línea, Castillo ha aclarado que la decisión del Parlamento "no coincide en forma alguna con la altísima valoración" que su Gobierno otorga a las reacciones de "amistad, cooperación y voluntad de integración" entre Quito y Bogotá.

De igual modo, el presidente peruano se ha excusado también ante el presidente colombiano saliente, Iván Duque, a quien le ha deseado "los mayores éxitos" en todos aquellos proyectos que lleve a cabo a partir de que abandone la Presidencia de Colombia.

El Congreso de Perú denegó el jueves el permiso al presidente Castillo para viajar a Bogotá con motivo de la ceremonia de investidura Petro argumentando que sobre el mandatario pesan cinco investigaciones de la Fiscalía General.

El sector opositor fundamentó su decisión en el "peligro de fuga", si bien desde las bancadas más afines al mandatario se criticó la medida al considerar que se estaba haciendo a Perú "quedar mal en el exterior".