Diego Martínez: "Raúl de Tomás volverá cuando decida y sienta que está en condiciones"

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

"Raúl se incorpora el día 14 junto a Pol Lozano. Viene con unas molestias. Tenemos una comunicación fluida, es importante que el jugador esté en las mejores condiciones posibles para entrenar con el grupo. Él va marcando su proceso, cómo se siente, las molestias que tiene, qué necesita para encontrar su mejor versión", declaró en rueda de prensa.

En este sentido, explicó que el ariete les comunicó que prefería entrenar de manera "más paulatina" y "en un ritmo diferente para atender esas molestias". "Todas las semanas nos vamos comunicando. Cuando él decida y sienta que está en condiciones de estar con el equipo, hará más entrenamientos; en alguna tarea con el equipo, él no se sentía en condiciones y por eso hemos tenido ese trabajo individualizado", avanzó.

"Estamos en completa comunicación, y cuando él sienta que está en plenas condiciones físicas, emocionales y mentales para estar al 100% con el equipo, nos lo comunicará", continuó, valorando una posible marcha del madrileño. "Respeto mucho las situaciones personales de cada uno, aunque nos gustaría que todo estuviese mucho más claro. En mis equipos quiero a los mejores jugadores que estén dispuestos a dar el 100%", advirtió.

Por otra parte, el técnico gallego reconoció que son "conscientes" de que necesitan "incorporar jugadores". "Cada vez queda menos tiempo, pero esperamos que los planes previstos lleguen a buen puerto. Nos son los tiempos ideales y los que más nos gustaría a ocho días del partido de Liga, pero hay que adaptarse. Hay que reformular ciertas expectativas y adaptarnos a la realidad actual, y con eso competir. Lo que no ha cambiado es la ilusión por un proyecto que estamos empezando", aseguró.

"Prácticamente en cada línea tenemos que hacer incorporaciones importantes, tenemos que estar a la expectativa del mercado. El club está trabajando muy duro en esta faceta, pero es cierto que tiene que haber algunas salidas. Se lo hemos comunicado a los jugadores que deben salir, mirándoles a los ojos; todos agradecieron que fuésemos directos", añadió sobre las posibles marchas de Aleix Vidal, Wu Lei, Landry Dimata y Matías Vargas.

Sobre ellos, aseguró que estaban entrenando a "un ritmo diferente" y con un "plan específico", pero que han tenido "un trato igual que el resto" y que han viajado con el equipo. "No es normal a estas alturas que estemos así, pero lo tenemos que llevar con total normalidad. Si estuviera en su lugar tampoco arriesgaría mi físico pudiendo estropear alguna operación", señaló.

También destacó que el caso de Tonny Vilhena es "diferente". "Tiene una situación muy particular tanto con el club como con su club de procedencia, un tema contractual. Nos expone su situación, somos muy respetuosos. Le damos soporte, pero no es una situación deportiva con él. Cuando resuelva su situación contractual, veremos. Tiene que ver con cuestiones no deportivas", expresó.

Respecto a Adrián Embarba, explicó que "a día de hoy está lesionado" y que tiene "una molestia en el sartorio". "Esa es la situación de Adrián. A partir de ahí, el mercado es muy amplio, quedan muchos días y somos profesionales", subrayó.

Ni él ni Pol Lozano, Adrià Pedrosa ni Javi Puado, además de 'RDT', viajarán a Italia para enfrentarse al Nápoles en el Stadio Teofilo Patini, un partido amistoso cuyo "nivel de exigencia" considera que está "muy por encima" de lo que pueden asumir actualmente y que servirá para seguir "cogiendo minutos". "Estamos lejos de lo que necesitamos para ser el equipo que queremos ser", apuntó.

"Ha sido una pretemporada con un poco de todo. Estamos muy contentos con la actitud del equipo, la predisposición de los jugadores ha sido magnífica. Está siendo una pretemporada muy compleja en cuanto a disponibilidad, nos gustaría estar más avanzados en cuanto a la identidad del equipo", expuso.

Por último, Martínez habló del papel que tendrán los canteranos esta temporada. "No es una cuestión de méritos, es una cuestión de rendimiento. Creo en los procesos y hay que tener calma con todos ellos. No podemos someterlos a exigencias excesivas. Estamos contentos con su actitud", concluyó.