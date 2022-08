El Papa Francisco, a los jóvenes: "Que Jesús se convierta en su gran amigo"

ROMA, 5 (EUROPA PRESS)

"Si uno se hace preguntas es joven, aunque tenga ochenta años", afirmó el Santo Padre, antes de añadir que, si no se las hace, "es viejo, aunque tenga veinte años". Según ha indicado, esto es porque las preguntas "abren", mientras que las respuestas "son cerradas".

"¿De dónde venimos? ¿Qué hay en el origen de todo? ¿Cuál es el sentido de mi existencia? ¿Y por qué hay tanto sufrimiento? ¿Por qué afecta también a los pequeños e indefensos?", se ha preguntado el Papa como ejemplo de las preguntas que, a su juicio, se plantean los jóvenes "nacidos en un contexto que se define como 'secularizado' en donde la cultura no está dominada por la dimensión de lo sagrado sino por las realidades del mundo".

A ellos Francisco les ha asegurado que "Dios ama mucho las preguntas", porque estas "son abiertas" y ha advertido que "una persona que sólo vive de respuestas es una persona acostumbrada a cerrar, cerrar y cerrar".

De hecho, ha señalado que "Jesús se dirigió un día a los dos primeros que le seguían a orillas del río Jordán" preguntándoles "'¿Qué buscan?'".

"Antes de dar respuestas, Jesús enseña a hacerse una pregunta esencial: '¿Qué busco?' Si uno se hace esta pregunta, es joven, aunque tenga ochenta años. Y si no se la hace es viejo, aunque tenga veinte años", ha insistido.

SIEMPRE CON JESÚS

Por otra parte, y tomando el nombre del campamento, 'Alpha' como punto de partida, el Papa señaló que es "sinónimo de nacimiento, de principio, de amanecer de la vida". Así, ha indicado que "Cristo es alfa", pero también es "omega", es decir, "el fin, el cumplimiento, la plenitud".

"Con Él, unidos a Él, cada uno de nosotros se convierte en una semilla destinada a germinar, crecer y dar fruto". Pero es necesario seguirlo", ha declarado.

Además, ha llamado a "decir no al egoísmo, al egocentrismo, a aparentar más de lo que somos" y, por el contrario, para el Papa hay que "ser uno mismo, no inflarse, tampoco abatirse, reconocerse por lo que se es, esta es la verdadera humildad". "No sean fotocopias", ha señalado también al respecto.