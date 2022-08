El presidente pide a las empresas reiniciar operaciones en Cabo Delgado ante la mejora de la seguridad

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

Nyusi ha manifestado que "de forma tímida, la población está allí" y ha indicado que "la población y las empresas tienen que empezar a pensar en ello". "He hablado con el presidente (ruandés) Paul Kagame sobre el trabajo que se está haciendo y sobre por qué no vuelven las empresas", ha desvelado.

Durante los últimos meses se ha registrado una mejora relativa de la situación de seguridad en el norte de Mozambique debido a los avances de las operaciones del Ejército, que cuentan con el apoyo de fuerzas especiales de Ruanda y de tropas desplegadas por la Comunidad de Desarrollo de África Austral (SADC).

"Si se recuerda, cuando las empresas se fueron era un momento en el que había actos de terrorismo en otras zonas", ha dicho, antes de incidir en que "la situación ahora es relativamente mejor que cuando estaban trabajando antes del ataque final" contra el distrito de Palma.

"Tenemos que empezar a tener en mente que ese tipo de actos no tienen fin. No han terminado en Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Italia u otros lugares del mundo, pero la vida no para", ha argumentado Nyusi, según ha recogido el diario mozambiqueño 'O Pais'.

En este sentido, ha señalado que "quizás devolver el movimiento productivo o empresarial es una señal de presionar la seguridad del Estado respecto a la seguridad del país y respecto a los proyectos industriales en marcha".

"Tengo información de algunas empresas que están volviendo. Los que están volviendo temprano están teniendo alguna ventaja", ha manifestado, antes de desvelar contactos con la francesa Total, que suspendió en marzo de 2021 su proyecto de gas natural en Cabo Delgado tras la ofensiva yihadista contra Palma.

El Ejército de Mozambique subrayó en octubre que el objetivo de la lucha contra el yihadismo es "la aniquilación total del enemigo", ante el incremento de las operaciones en la zona con el apoyo de fuerzas especiales de Ruanda y tropas de la SADC.

Cabo Delgado es escenario desde octubre de 2017 de ataques obra de milicianos islamistas conocidos como Al Shabaab, sin relación con el grupo homónimo que opera en Somalia y que mantiene lazos con Al Qaeda. Desde mediados de 2019 han sido reivindicados en su mayoría por Estado Islámico en África Central (ISCA), que ha recrudecido sus acciones desde marzo de 2020.