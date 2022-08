Pep Guardiola: "Bernardo Silva tiene un deseo y no soy alguien que frene los deseos de la gente"

LONDRES, 5 (PA Media/dpa/EP)

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, reconoció este viernes que no sabe "qué va a pasar" con Bernardo Silva, al que el FC Barcelona parece que desea fichar, pero admitió que el centrocampista portugués "tiene un deseo" y que él no es alguien que suela interponerse en estas situaciones, aunque advirtió que no hay "ninguna oferta" por el jugador.

"Sobre todo, el deseo del jugador es lo más importante. Por supuesto que me encantaría que Bernardo siguiera aquí, es un jugador especial para nosotros, pero no sé qué va a pasar", aseguró Guardiola en rueda de prensa previa al inicio de la Premier League este fin de semana.

El catalán dejó claro que si el jugador "se queda es perfecto" y que si, en cambio, se marcha "es porque el fútbol es así". "El jugador tiene un deseo y yo no voy a ser una persona que frene unos deseos de la gente", remarcó.

"Cuando eres futbolista todo se hace muy corto, no te das cuenta y casi se acaba. El jugador tendrá que hablar con el club, yo nunca he estado involucrado en eso. Quiero lo mejor para el jugador y que Bernardo se quede aquí, al cien por cien. Es un jugador importante para mí, es especial para mí, pero no sé qué va a pasar y que yo sepa, no recibimos ninguna oferta, la temporada pasada tampoco", añadió el de Santpedor que ve a jugador "listo" para el debut liguero del domingo ante el West Ham y "entrenando muy bien".

Guardiola, que considera que "a veces hay que separar los caminos, a veces por el club, a veces por los jugadores o a veces por el agente", también habló sobre reforzar su lateral izquierdo tras la marcha de Olkesandr Zinchenko al Arsenal y la casi segura marcha de Marc Cucurella al Chelsea.

"Ya veremos, todavía tenemos muchos días hasta fin de mes. Hay muchos jugadores en todo el mundo y muchos de ellos pueden encajar perfectamente en nuestra forma de ser como equipo, pero al mismo tiempo los traspasos siempre son difíciles y vender es más difícil que comprar", apuntó.

Por otro lado, cree que la temporada en la Premier League será difícil. "Cada año tengo la sensación de que esta temporada es más dura, siempre creo que la próxima temporada no puede ser más difícil y es más difícil. Todos están mejorando, cada club, cada propietario invierte, muchos equipos lo hacen y lo hacen bien, la calidad está ahí y los entrenadores son excepcionales", afirmó.