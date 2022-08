VÍDEO: Bruselas subraya que las sanciones no incluyen la turbina de Siemens y que es una "excusa" de Moscú

BRUSELAS, 5 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)

"No hay nada en las sanciones que prohíba que la turbina de Siemens, que actualmente debe dirigirse Rusia, vaya. Todo lo demás que se ha dicho sobre el tema es, simple y llanamente, incorrecto", ha resuelto el portavoz principal de la Comisión, Eric Mamer.

"Todo lo que los rusos están diciendo sobre esto es, básicamente, una excusa para no suministrar gas a la Unión Europea", ha asegurado Mamer.

En un paso más, la portavoz de Competencia, Arianna Podesta, ha indicado que "las sanciones de la UE no afectan a bienes o tecnología vinculados al transporte industrial del gas natural" y, por tanto, Nord Stream 1 no está incluido en las sanciones, así que no "hay nada en las sanciones que afecte a la repatriación de la turbina".

"Hay chantaje por parte de Rusia en lo que respecta al suministro de energía a la UE. Por tanto, esto es solo una excusa", ha zanjado Mamer sobre las acusaciones de la empresa gasística rusa, Gazprom, acerca de que las sanciones de la UE impedían la llegada de la turbina al gasoducto Nord Stream 1, que opera al 20% de su capacidad.

La turbina ha centrado las conversaciones estas últimas semanas tras la disminución de los flujos de gas natural por parte de Gazprom a través del gasoducto que conecta Rusia y Alemania, en lo que los altos funcionarios alemanes y de la UE dicen que es un movimiento políticamente motivado por Moscú destinado a provocar una crisis energética en Europa, según informó DPA.

Por su parte, Moscú defiende que Gazprom se vio obligada a reducir drásticamente las entregas de gas a Alemania debido a la ausencia de la turbina, mientras que los funcionarios alemanes han mantenido en repetidas ocasiones que la medida era un intento de Rusia de castigar a Alemania por su postura en la guerra de Ucrania y por imponer sanciones a Rusia.

