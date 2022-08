Israel asesina al menos 15 personas en Gaza, incluido un comandante de la Yihad Islámica Palestina

Israel bombardea Gaza y Yihad Islámica ataca a Israel

Este sábado, Israel bombardeo a Gaza, luego de que la organización terrorista Yihad Islámica respondió al mandar 237 misiles, la cual es la más grave escalada de violencia en el enclave palestino desde la guerra de mayo del año pasado.

Asimimos, el ejército de Israel declaró este sábado que espera que su operación dure una semana en la Franja de Gaza, donde lleva a cabo bombardeos contra la organización armada Yihad Islámica.

El ejército israelí aseguró que el viernes había matado al menos 15 personas, entre ellos un dirigente de la organización Yihad Islámica, la cual replicó con disparos de más de 100 cohetes desde el enclave palestino, en acciones que amenazaron con desencadenar una importante escalada de violencia en la región.

Por su parte, el ministerio de Sanidad de Gaza dio parte de 10 muertos, “incluida una niña de 5 años”, y 75 heridos.

El sábado, las fuerzas israelíes anunciaron la detención de 19 integrantes de la Yihad Islámica en allanamientos en Cisjordania.

Un comunicado del ejército excluido que soldados y agentes del organismo de seguridad Shin Bet detuvieron a 20 personas en Cisjordania “de los cuales 19 son operativos asociados a la organización terrorista palestina Yihad Islámica”.

Por su parte, el primer ministro israelí, Yair Lapid, indicó que la operación estaba dirigida “contra una amenaza inmediata”.

¿Qué es la Yihad Islámica?

Una organización terrorista apoyada por Iran que tiene un objetivo: destruir a Israel. Han sido responsables de cientos de ataques y atentados en los que han derramado la sangre de miles de civiles israelíes.

Ha sido designada como organización terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea (UE), el cual establece la muerte de uno de sus líderes, Tayseer al Jabari ‘Abu Mahmud’.

El pasado viernes Israel, las sirenas de alarma sonaron en varias localidades del sur cuando se dispararon los cohetes, pero no se reportaron víctimas ni daños, según el ejército, que informaron que de los más de 280 proyectiles disparados desde Gaza, once cayeron dentro del enclave palestino bajo bloqueo israelí.

ASÍ SE VE EL TERRORISMO:



Los momentos en que andanadas de cohetes son disparados desde #Gaza hacia #Israel.



Cada cohete disparado de forma indiscriminada contra civiles es un crimen de guerra.



pic.twitter.com/fowXyPlIfT — Israel en Español (@IsraelinSpanish) August 5, 2022

Incluso a través de las redes sociales se compartieron videos de casas afectadas en la ciudad de Sderot tras el impacto de los misiles disparados desde Gaza hacia Israel. “Cada uno de estos cohetes es un intento de asesinar civiles israelíes”.

Desde ayer +280 cohetes han sido disparados desde la Franja de #Gaza hacia #Israel.



Cada uno de estos cohetes es un intento de asesinar civiles israelíes.



Esta es una casa en la ciudad israelí Sderot impactada por un cohete esta tarde. pic.twitter.com/bHrYnftx5E — Israel en Español (@IsraelinSpanish) August 6, 2022

Los cohetes restantes fueron interceptados por el escudo antimisiles israelí o cayeron en zonas deshabitadas de Israel.