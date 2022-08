Maroto responde a Ayuso que la semana pasada ya se celebró la reunión a nivel político que reclama

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha respondido este sábado a las críticas de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, sobre la convocatoria de una reunión técnica por Transición Ecológica para abordar el nuevo plan de ahorro energético del Gobierno y le ha recordado que la semana pasada "ya hubo esa reunión a nivel político" que reclama.

En estos términos se ha expresado la ministra en una entrevista en Radio Nacional, recogida por Europa Press, al ser preguntada sobre la reunión técnica que se celebrará el próximo martes por la mañana y que liderará el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) y, en concreto, sobre la necesidad de que esta fuera de mayor rango como ha reclamado Ayuso.

"La presidenta debería saber que la semana pasada ya hubo esa reunión a nivel político. Se trasladó el acuerdo al que se había llegado el martes en el Consejo de Ministros de energía", ha apuntado, a la par que ha añadido que se aprobó una estrategia de seguridad energética a nivel Europa y que a los consejeros "se les explicó los motivos la urgencia para adoptar medidas y que se iba a proceder a un decreto ley".

La ministra ha lamentado que "de nuevo" la dirigente autonómica se sitúe en "el 'no por el no'". Asimismo, ha señalado que no conoce cuál es la respuesta del Partido Popular y "el señor Feijóo tiene que aclarar si está con la señora Ayuso o está con Europa", ha reclamado.

Con todo, ha defendido que se trata de una reunión técnica para "garantizar la correcta aplicación del decreto" porque "lo más importante es el cumplimiento". "No discutimos sobre el contenido, sino cómo implementarlo", ha puntualizado.

Asimismo, ha asegurado que estas reuniones son habituales cuando se aprueban estas normas porque "siempre" surgen dudas acerca de la interpretación. Así, ha añadido que lo importante es que todas las comunidades autónomas tengan claro que la norma "está para cumplirla" y que las excepciones están recogidas en el texto.

"Lo importante es que la ciudadanía y las empresas entiendan que estamos ante escenarios muy complejos, que hemos aprobado una estrategia de seguridad energética que garantiza evitar escenarios peores y, por lo tanto, tenemos que interiorizar que tenemos que cumplir esa norma", ha zanjado.