Laporta: "Se podrá inscribir a todos los jugadores"

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, ha asegurado que no habrá problemas para "inscribir" a "todos los jugadores" esta temporada y que los "malos augurios" no se han cumplido, además de recalcar que el club "siempre será propiedad de sus socios y socias" y que no hay peligro de que se convierta en una sociedad anónima deportiva (SAD).

"Se podrá inscribir a todos los jugadores", declaró en la tradicional Fiesta de las Peñas previa a la disputa del Trofeo Joan Gamper. "Todos aquellos que preveían malos augurios para nuestro club no calibraron la fuerza del Barça y la importancia de la marca Barça. No les hicimos caso y nos dedicamos a trabajar para volver a ser una referencia en el mundo del fútbol. El mundo del fútbol vuelve a mirar al Barça", añadió.

En este sentido, aseguró que creen que pueden "ganar y volver a ilusionar" este curso, marcado por la operación de las palancas y por las incorporaciones de Lewandowski, Raphinha, Koundé, Christiensen y Kessié, presentados este domingo ante los 600 peñistas presentes. "Nosotros hemos decidido las operaciones que vemos más beneficiosas para el club. Somos un club independiente que puede tomar todas las decisiones necesarias para progresar y mirar hacia adelante, sin interferencias externas", subrayó.

"Hemos trabajado y todavía estamos trabajando duro para que el Barça vuelva a ser una referencia mundial. Hemos trabajado para encontrar soluciones para revertir la difícil situación económica, para controlar el gasto, reducir la masa salarial y generar nuevos ingresos, como nuevas esponsorizaciones que ha ido mejorando la situación y la financiación del Club, y al mismo tiempo nos ha permitido construir un equipo muy competitivo que nos devuelve la ilusión", prosiguió.

Además, el máximo mandatario culé reiteró que no hay peligro de que el club se transforme en sociedad anónima deportiva (SAD) y agradeció la confianza de los socios y socias. "Nos han permitido avanzar en nuestro proyecto y nos ha demostrado que el Barça es propiedad de sus socios y socias. Asumo ese compromiso, el Barça siempre será propiedad de sus socios y socias. Siempre será vuestro", apuntó.

Por último, Laporta agradeció el trabajo de las peñas, "uno de los pilares más fuertes del FC Barcelona". "Con el nuevo proyecto queremos que la relación entre el club y las peñas sea más directa, fluida y transparente. Debemos seguir dialogando e ir todos unidos para trabajar en una misma dirección. Unidos somos una gran familia", finalizó.