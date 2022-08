Israel aprobó la operación contra Yihad Islámica tras recibir garantías de que no provocaría una guerra

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

Así, ha defendido que sus órdenes se llevaron a cabo "siguiendo la legislación" israelí y ha insistido en que las fuerzas de seguridad aseguraron que el ataque no provocaría una guerra entre Israel y las facciones palestinas.

En este sentido, ha señalado que cada paso fue abordado "de forma individual" teniendo en cuenta la información de Inteligencia proporcionada. "Las fuerzas de seguridad profesionales aseveraron de forma unánime que la acción militar dadas las circunstancias no era una que pudiera llevar a una guerra", ha subrayado, según informaciones del diario 'The Times of Israel'.

Sus palabras llegan después de que al menos medio centenar de personas murieran en la Franja de Gaza después de que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) llevaran a cabo el viernes un bombardeo en el norte del enclave palestino que se saldó con la muerte del líder de Yihad Islámica, Taisir al Jabari.

De los 51 fallecidos reconocidos este lunes por Israel, 24 serían miembros de Yihad Islámica, mientras que las 27 víctimas restantes serían civiles. Sin embargo, el portavoz militar ha afirmado que 16 de estos civiles perdieron la vida por el impacto de cohetes disparados por los propios milicianos palestinos y que no alcanzaron territorio israelí.