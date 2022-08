Mario Di Costanzo pide a AMLO hacerle caso en temas económicos

Mario Di Constanzo, expresidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) respondió al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien lo mencionó en su conferencia matutina y deseó que ojalá lo lea y le haga caso en varios temas, además de agradecerle por aún leerlo.

“Nuevamente en la mañanera el presidente refiere un artículo que escribí hace más de 15 años! Y que titule con un refrán. Me sigue teniendo presente y me lee! Ojalá y me lea y me haga caso en otros temas”, escribió en sus redes sociales.

Asimismo, negó las acusaciones de haber cambiado de convicciones y dijo que éstas se han mantenido. Rechazó también que Luis Videgaray, exsecretario de Hacienda con Enrique Peña Nieto, haya sido su maestro en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), ya que solo fue su jefe cuando estuvo al frente de la Condusef.

Nuevamente en la mañanera el Presidente refiere un artículo que escribí hace más de 15 años ! Y que titule con un “refrán”. Me sigue teniendo presente y me lee ! Ojalá y me lea y me haga caso en otros temas . — Mario Di Costanzo (@mario_dico50) August 8, 2022

“Sr Presidente @lopezobrador_ el Dr Luis Videgaray no fue mi maestro, fue mi jefe y me invitó a trabajar a la CONDUSEF, cargo que me permitió ayudar a muchas personas y construir una gran y noble institución, que desafortunadamente ahora están destruyendo”, añadió.

En ese mismo tono, a Di Constanzo le pareció preocupante que López Obrador lea más a su exsecretario de Hacienda del “gobierno legítimo”, que a Rogelio Ramírez de la O, quien es titular de esa dependencia.

“Lo que si me llama la atención es que se ve que el Presidente, lee más a su ex secretario de hacienda del gobierno legítimo, que a su Secretario de Hacienda actual ! @R_Ramirez_O @hacienda_mx @GobiernoMX @lopezobrador_”.

Sr Presidente @lopezobrador_ le puntualizó ; “No fui invitado, fui convocado, en su momento, por el Gobierno de México para ocupar el cargo y hacerme cargo de proteger a los usuarios de servicios financieros, especialmente los grupos marginados. — Mario Di Costanzo (@mario_dico50) August 8, 2022

¿Qué dijo AMLO de Mario Di Constanzo?

El presidente fue cuestionado sobre la polémica que hubo en redes sociales porque en el restaurante Sonora Grill, en Polanco, divide a sus comensales según su tono de piel, por lo que el mandatario federal recordó un artículo que escribió Di Constanzo para el periódico La Jornada y que tituló “No tiene la culpa el indio, sino el que lo hace compadre”.

“Es un caso que me apena, porque yo lo propuse como secretario de Hacienda, se llama Mario di Constanzo. Antes de las elecciones presentaba a quienes me iban a acompañar en el gabinete porque decían que iba a haber fuga de capital y devaluaciones. Para que los más temerosos tuviera confianza, daba yo a conocer el gabinete, le agradezco a Mario que aceptó ser propuesto”.

Sin embargo, lamentó que aunque tenía simpatía de la gente perdió el camino y por eso aceptó la invitación de Videgaray para estar al frente de la Condusef y se convirtió en adversario de la Cuarta Transformación.