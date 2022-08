Podemos confía en convencer al PSOE para rebajar plazos de clasificación de documentos en la futura Ley de Secretos

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

Podemos confía en que el PSOE acceda a rebajar los plazos máximos para la clasificación de documentos en la nueva Ley de Información Clasificada como ha solicitado no sólo el socio minoritario del Gobierno, sino también la mayoría de sus aliados parlamentarios.

En declaraciones a Europa Press, la secretaria de Acción Institucional de Podemos y coportavoz de la formación, María Teresa Pérez, ha insistido en que el anteproyecto aprobado hace una semana por el Consejo de Ministros queda "lejos de la profundización democrática y la transparencia" a la que aspira su partido.

Y es que su propuesta contemplaba un plazo máximo "significativamente menor" para los documentos sometidos a mayor protección. Mientras el borrador recoge 50 años y una posible prórroga de 15, los 'morados', Podemos es partidario de un máximo de 20 años más 10 extra.

No obstante, la coportavoz de la formación se ha mostrado optimista y espera poder lograr un "punto intermedio" y encontrar un plazo que haga a todos "estar cómodos" para dejar atrás el "oscurantismo" que, a su juicio, propicia la vigente norma, que data de 1968.

Preguntada sobre la opinión de la ministra de Defensa, Margarita Robles, de desclasificar información reservada de los GAL y el golpe de Estado del 23F, Pérez ha comentado simplemente que la ciudadanía tiene derecho a conocer lo que ocurrió en los momentos más críticos de la historia de España. "Tenemos que cumplir nuestra palabra", ha apostillado.

NO SE PUEDE TOLERAR

En materia judicial, ha reiterado su apoyo a la reforma exprés para renovar el Tribunal Constitucional y ha enmarcado la decisión del PP de llevarla al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que se pronuncie en la estrategia de "parálisis y bloqueo" de los órganos constitucionales que achaca al partido de Alberto Núñez Feijóo.

En su opinión, el PP va a seguir pataleando para no perder ese control ilegítimo del Poder Judicial", ha recriminado la dirigente de la formación morada. A su juicio, esta actitud no se puede "tolerar" y por eso anima tanto al PSOE como al resto de fuerzas progresistas a hacer "todo lo que esté en su mano" para lograr que tanto el TC como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) funcionen "correctamente".

De nuevo, ha acusado a los populares de tener "secuestrado ilegítimamente", en abierta "rebeldía" Constitucional, el órgano de gobierno de los jueces, que está "haciendo política contra las medidas que presenta el Ejecutivo".

Por tanto, Pérez ha insistido en que no se puede contar con el PP para esta renovación y no desisten de convencer al PSOE de reformar la legislación para recuperar la "normalidad democrática", cuestionada por si retomarán la opción de poder elegir a los vocales por mayoría absoluta, cuando no sea posible por tres quintos del Congreso.