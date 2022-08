Chinos acaparan transporte público de CDMX y se embolsan más de 40 mil mdp

Durante la actual administración, empresas con sede en China han acaparado la renovación del transporte público en la Ciudad de México, ganando licitaciones por más de 40 mil millones de pesos entre nuevas unidades para el Metro, RTP, Trolebús y en puerta ‘se asoma’ un nuevo contrato para el Tren Ligero.

Tan solo la empresa Yutong está detrás de los 193 trolebuses eléctricos que llegaron a la ciudad entre 2019 y 2020, así como ocho unidades más que se integraron a inicios de 2022 -aunque estas con recursos de la iniciativa privada-; además de otras 100 que se esperan integrar tras ganar la última licitación. Todo ello, por un monto que asciende a los dos mil 537 millones de pesos.

A lo anterior se suman 170 unidades para RTP -cuya inversión fue de 700 millones de pesos-, las cuales comenzarán a operar en diciembre de este año. Todos los contratos a la empresa china en cuestión suman un total de tres mil 237 millones de pesos.

Por otra parte, CRRC Zhuzhou Locomotive, dedicada a la fabricación de trenes, ganó la licitación por 37 mil millones de pesos para la modernización de la Línea 1 del Metro capitalino, incluida la fabricación y mantenimiento de 29 nuevos trenes.

Esta misma empresa ahora ‘pelea’ la licitación de seis nuevas unidades para el Tren Ligero, que de ganar, las vendería al gobierno local por 600 millones de pesos.

Tomando en cuenta los contratos que se han adjudicado estas dos empresas chinas, el monto total entre ambas asciende a los 40 mil 237 millones de pesos.

Empresas chinas líderes en electromovilidad

Para el presidente de la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad, Nicolás Rosales, la Ciudad de México se está ‘llenando’ de unidades chinas por la experiencia que tiene aquel país en electromovilidad, además de la calidad y relación costo-beneficio.

“Por su experiencia, no es de extrañarse que los chinos participen en estos procesos de licitaciones para fabricar transporte eléctrico de calidad” — - aseveró.

Indicó que esto tiene múltiples beneficios para la capital del país, por la mitigación al impacto del medio ambiente al reducir con este transporte la emisión de gases de efecto invernadero y de CO2.

En tanto, el experto descalificó el mito de que lo que está hecho en China es de baja calidad y enfatizó que ‘es todo lo contrario’.

“Por ejemplo, en los buses eléctricos chinos que circulan en Chile, los operadores están encantados con los modelos, la calidad ha mejorado muchísimo porque es una experiencia de viaje distinta para los usuarios” — - agregó.

Conflicto Estados Unidos-China

Sobre la tensión entre los gobiernos de Estados Unidos y China -que derivó por el reconocimiento de Taiwán-, Nicolás Rosales aseveró que de escalar sí podría impactar en retrasos para las entregas de las nuevas unidades a la Ciudad de México. No obstante, garantizó que eso no se ve ni a corto ni a mediano plazo, por lo que dijo que se puede estar tranquilo de que no perjudicará por el momento en lo que ya se tiene negociado con las empresas chinas en materia de movilidad.

Cabe destacar que la firma china que se encuentra renovando la Línea 1 del Metro está vetada por el gobierno estadounidense por la sospecha de que está bajo el control del Ejército chino.

EMPRESAS CHINAS QUE HAN GANADO LICITACIÓN EN CDMX 2019-2022

Yutong

TROLEBUSES (301): 2,537 mdp

RTP (170): 700 mdp

CRRC Zhuzhou Locomotive

Línea 1 Metro (modernización y 29 trenes): 37 mil mdp

