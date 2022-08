Edu Expósito: "Quería estar en el Espanyol, no hay nada más"

El nuevo jugador del RCD Espanyol Edu Expósito en su presentación en el Auditorio del RCDE Stadium RCD ESPANYOL (RCD ESPANYOL/Europa Press)

BARCELONA, 9 (EUROPA PRESS)

"Cuando me hablaron del Espanyol les dije 'quiero vestir esta camiseta'. En cuanto me transmiten que el Espanyol puede ser una opción en firme es cuando decido que quiero estar aquí, que no hay nada más", se sinceró en su presentación.

El de Cubelles, de 26 años, quiso no obstante dar las gracias al resto de clubes que quisieron ficharle, así como al Eibar. "Quiero agradecer a todos los clubes que se interesaron. Hay negociaciones entre clubes, el Eibar tenía que decir lo suyo, y le estoy agradecido", manifestó.

Ya jugador 'perico', aseguró que está listo para hacer lo que le pida el cuerpo técnico y el entrenador, Diego Martínez. "Llego con ganas de defender este escudo, esta camiseta y de comenzar LaLiga", esgrimió.

El centrocampista viene de firmar un año "muy bueno" en LaLiga SmartBank con el Eibar. "Nos quedamos a la puerta del ascenso, pero a nivel personal y colectivo ha sido una temporada muy buena. Gracias a eso ahora estoy aquí", reconoció.

Además, cree que Mendilibar, su técnico en el Eibar, se asemeja a Diego Martínez. "Mendilibar ha sido un técnico con el que aprendí a defender, a presionar, a correr con sacrificio y sentido. Eso es algo que se asemeja a lo que nos pedirá Diego Martínez", comentó.

"Mi objetivo es eue seamos un equipo, que seamos una piña, que rememos en la misma dirección. El club está haciendo un esfuerzo, llega gente nueva y hay que ser un equipo. Cuando lo seamos, todo irá bien. Si el conjunto va bien, también lo individual", señaló sobre sus objetivos.

También celebró poder jugar al lado de Sergi Darder y aprender del balear. "Veo muchos partidos y es uno de los mediocentros que todos quieren tener en su equipo. Sería titular en muchos de ellos. Me gusta aprender de él, pocos mediocentros tienen su calidad", destacó.