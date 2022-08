Riquelme: "Tuve otras opciones pero me gusta el proyecto del Girona"

BARCELONA, 9 (EUROPA PRESS)

El nuevo jugador del Girona FC Rodrigo Riquelme, que llega cedido por el Atlético de Madrid hasta final de temporada, aseguró que se decantó por el proyecto del club 'gironí' por su forma de jugar y por las conversaciones que tuvo con el míster, Míchel, y con el director deportivo, Quique Cárcel.

"Me gustó mucho el proyecto del Girona, lo que hablé con Quique y con el míster, me transmitieron confianza. Es cierto que tuve otras opciones pero desde el primer momento me gustó mucho el proyecto del Girona", manifestó en su presentación.

En este sentido, sonrió al recordar que sufrió en Montilivi como rival. "Me tocó sufrirlos aquí con el Mirandés y me gustó mucho su estilo. Era donde mejor encajaba mi forma de jugar. Fueron claves las conversaciones con el míster", reiteró.

Tras debutar en la pretemporada, el fin de semana llega la hora de la verdad con el estreno en LaLiga Santander, en duelo contra el Valencia CF en Mestalla. "Me veo bien, muy motivado, al igual que todo el grupo. Hemos estado trabajando bien, veo un ambiente muy bueno y eso es idóneo para arrancar bien el campeonato", auguró.

A nivel personal, además, quiere devolver la confianza puesta en él por el Girona. "Espero aportar lo que pueda, voy a dar el máximo de mí y a devolver la confianza puesta por el míster en mí", se sinceró.

Preguntado por dónde está más cómodo sobre el terreno de juego, defendió su polivalencia. "Tengo esa virtud de que puedo jugar en cualquier zona de ataque. Pero bueno, yo voy a intentar hacerlo lo mejor posible donde me ponga el míster, aunque me encuentro más cómodo en el perfil izquierdo", reconoció.

"Creo que soy un chico que se asocia muy bien, igual la faceta goleadora no es mi fuerte. Pero bueno, el año pasado dejé claro que puedo ser importante en zona de ataque, y me siento cómodo dando goles aunque como a cualquiera me gusta marcar", comentó en cuanto a su estilo de juego.

"Veo al grupo con mucha ambición y es una de las cosas que más me llamaron la atención y que me gustaron. Fue uno de los motivos por los que vine. Y me transmitieron lo de ir a ganar y a competir siempre. Se pueden hacer grandes cosas este año", concluyó.

El presidente del Girona FC, Delfí Geli, celebró la cesión de Riquelme. "Fichamos a un jugador joven con proyección y talento. Es un jugador que ya está demostrando su calidad. Estamos contentos de que estés aquí y de que puedas seguir creciendo como jugador y nos puedas ayudar a nosotros en nuestro crecimiento", le pidió.

"Agradecer al Atlético de Madrid las facilidades que nos ha dado para que Riquelme esté aquí. Tenía muchas opciones de jugar en equipos de Primera y por suerte está aquí con nosotros. Toda la suerte y que estés muy a gusto con nosotros", apostilló.

Por su parte, el director deportivo del club 'gironí', Quique Cárcel, aseguró estar "muy contento" de que el mediapunta esté en Montilivi.

"Agradecer a sus agentes la confianza, al Atlético porque nos ha permitido traer a un jugador que muchos equipos querían. Su talento nos puede ayudar mucho, le conocemos muy bien y era un jugador que el míster y yo queríamos sí o sí. Nos puede aportar calidad y tenemos ganas de verle jugar el domingo", aseguró.