Ernesto Valverde: "Todos tenemos Europa en el punto de mira"

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

"Es posible que suponga una presión mayor (establecer el objetivo de Europa antes del inicio de la Liga), pero desde que hemos empezado la pretemporada todas las manifestaciones han hecho referencia a ello. La idea es continuar la línea del año pasado, que se luchó por entrar hasta la última jornada, y estabilizar al club luchando por esos objetivos. Todos tenemos Europa en el punto de mira, siempre nos referimos a eso. Cualquier jugador que está aquí es ambicioso", señaló Valverde en rueda de prensa, junto al presidente, Jon Uriarte, y el capitán Iker Muniain.

Para el entrenador, que arrancará con esta nueva temporada su tercera etapa en el banquillo rojiblanco, "es una ventaja tener el foco puesto claramente en una competición", ya que una tercera competición -europea- "ha pesado a veces", ya que te obliga a "estar acostumbrado a ese ritmo de partidos". "El hecho de preparar los partidos con tiempo te hace tener mucho ganado", celebró.

"Veo bien al equipo, muy mentalizado, es un gusto entrenarles. Varían nombres, líneas, con respecto al pasado, pero podemos ser muy competitivos. Les veo con unas ganas increíbles", analizó respecto al termómetro de la plantilla, antes de afirmar que tiene claras las salidas, así como quieres ser "prudente" con los jugadores lesionados y con molestias de cara al inicio de la temporada.

MUNIAIN: "QUEREMOS DAR ESE PASITO ADELANTE PARA CONSEGUIRLO"

Por su parte, el jugador rojiblanco Iker Muniain abordó ese objetivo "ambicioso" de clasificación europea, por el que trabajaran "unidos", después de "estar cerca" de lograrlo en cursos anteriores. "Queremos dar ese pasito adelante para conseguirlo", expresó.

"Ha sido un consenso por parte de todos, lo hemos comentado todos en el vestuario. Todos hemos lanzado mensajes de ambición para conseguir esos puestos europeos, iremos con el máximo sacrificio y trabajo. Estamos muy ilusionados", añadió sobre la meta que se ha establecido el club.

El presidente del club, Jon Uriarte, compartió la visión de Muniain y agregó que ese paso adelante "debe pasa por estar presentes en Europa". "Queremos mostrar ambición, determinación y hambre. Será un objetivo dificilísimo, estamos en una liga muy competitiva, todos los equipos han hecho grandes fichajes, será una empresa muy complicada", reconoció.

"No es un objetivo impuesto, sino consensuado entre todos. Es un objetivo de todos, no podemos olvidar a la afición, necesitamos que empuje más que nunca. Queremos demostrar que el club está preparado para afrontar estos retos, lo haremos con ambición, a por todas. Cuando finalice la temporada haremos el balance, analizaremos la situación y las causas que han llevado a superarlos o no", explicó.

URIARTE: "LA APORTACIÓN DE IÑIGO SERÁ RELEVANTE PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS"

Así, Uriarte apuntó que, aunque el equipo "compite" y "hace un buen papel" en competiciones por eliminatorias, el "paso adelante" debe ser en la Liga.

Por otro lado, el dirigente abordó la posible salida del club de Iñigo Martínez, "un jugador muy importante", vinculado en las últimas semanas con el FC Barcelona. "Las operaciones se gestionan a nivel interno, no hacemos comentarios hasta que no se cierran. Su aportación esta pretemporada será relevante para conseguir los objetivos, ojalá tengamos un proyecto ilusionante y atractivo para que esté más años con nosotros", deseó, recalcando que "tiene un año de contrato" y que "no se quedará en la grada" si no renueva.