Marta Torrejón: "Espero ver a un Barça mejor que el año pasado"

BARCELONA, 10 (EUROPA PRESS)

La jugadora del FC Barcelona Marta Torrejón mostró su deseo de ver a "un equipo mejor que al año pasado" gracias a las nuevas incorporaciones, que deben adaptarse al conjunto azulgrana "con calma" al llegar de diferentes lugares.

"Las pretemporadas son intensas y duras. Es el trabajo que hace que crezcas a lo largo del año. Las incorporaciones van viniendo poco a poco, como es normal una vez terminada la Eurocopa. Ahora estamos construyendo el equipo de cara a la próxima temporada", explicó Marta Torrejón este miércoles en el 'Media Day' del equipo en su preparación en la Vall d'en Bas.

La jugadora 'culé' remarcó la adaptación de las nuevos fichajes. "Si tienen alguna molestia que lo comenten porque esto es un trabajo de larga carrera y es importante preparar el curso con cabeza", apuntó.

JONATAN GIRÁLDEZ: "AÚN NO TENEMOS A TODAS LAS JUGADORAS"

Por su parte, el técnico del cuadro catalán, Jonatan Girález, reconoció que la plantilla no está cerrada. "Aún no tenemos a todas, lo que no nos permite llegar a cosas que puede que durante la temporada necesitemos", explicó.

"Tenemos buenas sensaciones por la predisposición y ambición de las futbolistas para intentar mejorar día a día", añadió. Por ello, Giráldez resaltó la preparación en el 'stage' de la Vall d'en Bas. "El hecho de estar en estas instalaciones nos ayuda a preparar el inicio del curso en las mejores condiciones", opinó.

En el caso de la defensa Laia Codina, que formará parte del equipo azulgrana tras volver de su cesión en el AC Milan, resaltó su alegría de ser una de las integrantes de la plantilla. "Me siento como si no hubiese salido, es lo más importante, sentirse como en casa. Cada vez estamos mejor, cargando con entrenamientos y gimnasio, el peaje que tenemos que pagar para que la temporada vaya bien", sentenció.