WIP Latam presentará seis filmes de Argentina, Brasil, Chile Colombia y México en el Festival de San Sebastián

SAN SEBASTIÁN, 10 (EUROPA PRESS)

En un comunicado, desde el Zinemaldia han señalado que 'El castillo/ The Castle', de Martín Benchimol; 'Estranho Caminho/ A Strange Path', de Guto Parente; 'Sueño Mexicano/ Mexican Dream', de Laura Plancarte; 'Casa no Campo/ A House in the Country' (título provisional), de Davi Pretto; y las óperas primas 'Penal Cordillera', de Felipe Carmona, y 'Sandra', de Yennifer Uribe Alzate, son los seis largometrajes latinoamericanos en fase de postproducción que se presentarán ante una audiencia de profesionales en la 70 edición del certamen donostiarra.

Los seis títulos optarán al Premio de la Industria WIP Latam y al Premio EGEDA Platino Industria y, además, las dos producciones mayoritarias brasileñas (Estranho Caminho y Casa no Campo) serán también candidatas a los Premios Projeto Paradiso.

'El castillo/ The Castle' es la primera no ficción que el argentino Martín Benchimol dirige en solitario. Con 'El espanto/ The Dread' (2017), codirigida con Pablo Aparo, ganó el premio al mejor mediometraje en IDFA. En 'El castillo', Benchimol sigue a una madre y a una hija que pasan sus últimos meses juntas en una enorme y desvencijada mansión en la Pampa que la madre ha heredado de su antigua empleadora con la condición de que no la venda nunca.

'Penal Cordillera' es la ópera prima del dramaturgo y cortometrajista chileno Felipe Carmona. Los protagonistas son los cuatro generales más crueles de la dictadura de Pinochet que cumplen condena en una lujosa cárcel al pie de Los Andes. La entrevista que concede uno de ellos a un equipo de televisión desencadenará "el delirio y la violencia".

El director y guionista brasileño Guto Parente presentará 'Estranho Caminho/ A Strange Path'. Su protagonista es un director que regresa a Brasil en marzo de 2020 para estrenar su película en un festival y tiene que retomar el contacto con su padre ante la imposibilidad de abandonar el país debido al estallido de la pandemia.

'Sueño mexicano/ Mexican Dream' es el primer largometraje que firma la artista visual y documentalista mexicana radicada en Londres Laura Plancarte. Davi Pretto, cineasta brasileño, presentará 'Casa no Campo', en la que Amanda, que regresa a la aislada hacienda familiar en el sur de Brasil con su marido francés, deberá lidiar con la agonía de su padre y con la doctora local, que pretende cambiar la relación malsana entre el terrateniente y sus trabajadores. Sus dos anteriores títulos se estrenaron en la sección Forum del Festival de Berlín y 'Casa no Campo' fue uno de los proyectos seleccionados en Proyecta de Ventana Sur 2019.

En 'Sandra', la debutante colombiana Yennifer Uribe Alzate retrata el recorrido vital de una madre soltera, vigilante de seguridad, que, tras una aventura amorosa con un conductor de autobús, emprende un camino de libertad a través de su propia experiencia de deseo. Participó en Proyecta de Ventana Sur 2018, entre otros laboratorios y talleres.

Muchas de las películas presentadas de WIP Latam han tenido una "exitosa carrera internacional", según las mismas fuentes. Así, 'Pornomelancolía', de Manuel Abramovich competirá en Sección Oficial del Festival de San Sebastián, tras su paso por Ikusmira Berriak (2018) y WIP Latam (2021). 'La hija de todas las rabias/ Daughter of Rage', de Laura Baumeister, hará lo propio en New Directors tras haber ganado el premio al mejor proyecto del VIII Foro de Coproducción Europa-América Latina (2019) y el Premio de la Industria WIP Latam (2021).

Las películas de WIP Latam optan al Premio de la Industria WIP Latam. Otorgado por las empresas Best Digital, Deluxe, Dolby Iberia, Laserfilm Cine y Vídeo, Nephilim Producciones, No problem Sonido y Sherlock Films y que consiste en la postproducción de una de las películas presentadas hasta un DCP subtitulado en inglés y su distribución en España.

También se entregará el Premio EGEDA Platino Industria al mejor WIP Latam, dotado con 30.000 euros para la productora mayoritaria de la película ganadora, y los Premios Projeto Paradiso. Estos últimos están dotados de 10.000 dólares, el primero, y 5.000 dólares el segundo, que se otorgarán a las películas de ficción con producción mayoritaria brasileña seleccionadas en esta sección.