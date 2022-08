Alemania afirma que Rusia obliga a los aliados de Ucrania a seguir apoyándoles durante la guerra

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

El canciller alemán, Olaf Scholz, ha remarcado este jueves de nuevo su apoyo a Ucrania en la guerra que desde el pasado 24 de febrero mantiene con Rusia y la cual ha provocado la necesidad de que los socios de Kiev tomen decisiones "de gran alcance" para apoyar su lucha por la "independencia".

Scholz ha destacado que Alemania, "rompiendo en enorme medida" con las políticas anteriores de entrega de armamento", seguirá "en un futuro próximo" suministrando todos aquellos equipos militares que Ucrania necesite.

"Apoyamos económicamente a Ucrania y nos hemos preparado para el hecho de que lo relacionado con esta guerra afecta a todo el mundo, pero por supuesto también a Europa y a nuestro país", ha dicho Scholz desde Berlín, según la agencia DPA.

En lo que respecta a Rusia, Scholz ha señalado que el presidente, Vladimir Putin, no puede esperar que el fin de la guerra traiga consigo "una paz dictatorial", como "probablemente tenían en mente" en el Kremlin. "No puede funcionar y no funcionará, ha subrayado.

En ese sentido, ha dicho que el presidente Putin es el principal responsable de una guerra que ha supuesto "un punto de inflexión en el tiempo", pues rompe con el principio de que "no se invade simplemente al vecino porque se haya podido leer en algún libro de historia que estaría mejor siendo parte de su territorio".

El canciller alemán ha prometido que su país hará todo lo que esté en su mano para esclarecer todos los crímenes de guerra que se hayan cometido durante el conflicto y se ha mostrado "muy convencido" de que todo se aclarará. "Vamos a investigar todo lo que podamos de forma muy concreta", ha dicho.

DINAMARCA ENTREGA 110 MILLONES DE EUROS MÁS A UCRANIA

Por otro lado, la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, ha anunciado también este jueves la entrega de otros 110 millones de euros para financiar a las Fuerzas Armadas de Ucrania durante una conferencia de apoyo Kiev celebrada en la capital danesa, Copenhague.

"Los ucranianos pagan un alto precio por la crueldad de Putin todos los días. Estamos asombrados por su heroísmo y su resistencia. Su resiliencia es invencible, pero no pueden estar solos en esta guerra desigual", ha explicado.

Para Frederiksen, "todos" deben continuar brindando y aumentando el apoyo militar a Ucrania, ya sea financieramente, con armamento, entrenamiento y colaborando en la retirada de minas. "Espero que podamos acordar más contribuciones (...). Dinamarca está lista para hacer su parte" con "más 110 millones de euros".

Frederiksen ha argumentado que la guerra en Ucrania se dirime más allá de esas fronteras, ya que Kiev estaría luchando por los valores europeos y el mundo libre frente a la "tiranía" que representaría esta Rusia de Vladimir Putin.

"¿Tenemos el coraje de defender nuestros valores? ¿Estamos listos para defender los cimientos del orden mundial? ¿Ayudaremos a nuestros amigos cuando lo necesiten?", se ha preguntado la primera ministra danesa.

Desde este jueves ha dado inicio en Copenhague una conferencia de los aliados de Ucrania en el norte de Europa, con la presencia de los ministros de Defensa y otros altos cargos de estos gobierno. En su inauguración, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha agradecido la entrega y el apoyo de sus aliados nórdicos.