Inflación ‘se come’ aumento en beca para útiles y uniformes en CDMX

La beca para útiles y uniformes que otorga el Gobierno de la Ciudad de México a todos los estudiantes de educación básica de esta entidad, no alcanza para cubrir el gasto de lo que se requiere para el regreso a clases, aseguran padres de familia.

Aún con el aumento del recurso en este programa, que recientemente anunció la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, el apoyo resulta insuficiente y ‘fuera de la realidad’, tomando en cuenta el alza en precios producto de la inflación y los ‘golpes’ que siguen tras los momentos críticos de la pandemia.

El pasado lunes, Sheinbaum Pardo anunció un incremento de 50 pesos a la beca de uniformes y útiles escolares, beneficio que recibirán a partir del 15 de agosto un millón 200 mil estudiantes de escuelas públicas de nivel básico en la capital del país.

Guadalupe Alvarado, directora de Proyectos Institucionales del Comité Nacional de la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF), aseveró a Publimetro que la inflación está dando un duro impacto al bolsillo de las familias y que, los cálculos de las autoridades para los apoyos, no concuerdan con la crisis económico que se vive en el país.

Aseguró que como madre de familia los gastos son muy superiores a lo que otorga el gobierno local para este fin y si bien, puede servir de ‘oxígeno’ no alcanza a cubrir todo el gasto como las autoridades suponen.

“Tengo un hijo en primaria y le tengo que comprar, por ejemplo, tenis blancos que son parte del uniforme, si me voy a mercados, ya no digamos a tiendas de marca, cuestan por lo menos 500 pesos, no me va a alcanzar, es la verdad, es una ayuda, sí, qué bueno que esté este apoyo, pero no es algo con lo que los padres alcancen a comprar útiles y uniformes”

— - puntualizó.