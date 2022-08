Papa se reúne con grupo de personas transgénero refugiadas en iglesia de Roma

El papa Francisco se reunió con un grupo de personas transgénero que hallaron refugio en una iglesia en Roma, informó el diario del Vaticano el jueves.

L’Osservatore Romano dijo que el encuentro tuvo lugar al margen de la audiencia general semanal. La hermana Genevieve Jeanningros y el padre Andrea Conocchia dijeron al diario que la acogida del papa dio esperanzas a los huéspedes.

La comunidad Virgen Inmaculada Bendita en el barrio Torvaianica en las afueras de Roma abrió sus puertas a personas transgénero durante la pandemia de coronavirus. Francisco los había recibido anteriormente el 27 de abril, el 22 de junio y el 3 de agosto, dijo el diario.

“Nadie debe sufrir la injusticia o ser rechazado, todos tienen la dignidad de ser hijos de Dios”, dijo la hermanan Leanningros al diario.

Francisco recibió elogios de la comunidad LBGTQ por su actitud acogedora. Preguntado en 2013 acerca de un sacerdote supuestamente homosexual, respondió, “¿Quién soy yo para juzgar?”. Se reunió con personas transgénero individualmente y en grupo durante su pontificado.

Pero se opone enérgicamente a la “teoría de género” y no modificó el magisterio de la Iglesia con respecto a los actos homosexuales, que considera “intrínsecamente trastornados”. En 2021 autorizó la publicación de un documento del Vaticano que sostiene que la Iglesia no puede bendecir las uniones de personas del mismo sexo porque “Dios no puede bendecir el pecado”.

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO Integrantes de la comunidad trans marchan por las calles del Centro Histórico de la Ciudad de México para exigir su visibilidad en el marco del Día Internacional de la Visibilidad Transgénero. (Graciela López/Graciela López)

Recientemente, Francisco elogió en una carta la iniciativa de un ministerio jesuita para católicos LGBTQ llamado Outreach. Lo dirige el padre James Martin, autor de “Building a Bridge”, un libro sobre la necesidad de que la iglesia acoja y atienda mejor a los católicos LGBTQ.

Francisco elogió un evento reciente de Outreach en la universidad jesuita Fordham, en Nueva York, y exhortó a los organizadores a que “sigan trabajando en la cultura del encuentro, que acorta las distancias y nos enriquece con diferencias, a la manera de Jesús, que se acercó a todos”.

