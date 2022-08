PP pide a Sánchez que rectifique su decreto de ahorro energético antes de decidir si recurre al TC

SAN SEBASTIÁN, 11 (EUROPA PRESS)

El vicesecretario de Organización del PP, Miguel Tellado, ha pedido al presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, que rectifique su decreto de medidas para el ahorro energético y ha eludido responder a si los populares lo recurrirán ante el Tribunal Constitucional porque esperarán a ver si el Ejecutivo "reconsidera" su posición. En todo caso, ha afirmado que las comunidades autónomas pueden impugnarlo, si consideran que invaden competencias, y ha apuntado que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, adoptará la decisión que crea "oportuna".

En declaraciones realizadas a los medios de comunicación en San Sebastián, Tellado también ha acusado al PNV de ser "tan responsable como el Gobierno" de las "medidas erróneas" que este toma, y le ha instado a reflexionar sobre el "papel" que juega en la política española.

El dirigente del PP ha visitado este jueves San Sebastián, acompañado del presidente del PP vasco, Carlos Iturgaiz, la presidenta del PP de Gipuzkoa, Muriel Larrea, la parlamentaria vasca del PP Laura Garrido y el portavoz del PP en el Ayuntamiento donostiarra, Borja Corominas.

Miguel Tellado ha señalado que Sánchez "está endiosado, se cree en posesión de la verdad y ya no habla con nadie". Frente a ello, le ha pedido que "escuche" a la oposición y "rectifique", tanto en lo referente al Decreto Ley sobre ahorro y eficiencia energética, como en la aplicación de una rebaja fiscal a las familias de rentas de menos de 40.000 euros anuales.

"Le pedimos también que rectifique en cuanto al Decreto de eficiencia energética que ha aprobado de forma unilateral porque los sectores están en contra y porque se ha aprobado sin diálogo necesario con las comunidades autónomas", ha manifestado.

A su juicio, es un plan "improvisado, que no responde a las necesidades reales de nuestro país". "Estamos a favor de iniciativas de eficiencia energética y que cumpla las recomendaciones de la UE, pero Europa habla de recomendaciones, no de imposiciones, y esta no es la vía", ha considerado.

Al respecto, ha criticado que "el Gobierno de Sánchez se ha acostumbrado a las imposiciones con más de 120 decretos en la legislatura, porque el diálogo se le da bastante mal incluso entre los partidos que conforman el Ejecutivo". "Se equivoca cuando en una cuestión de tanta enjundia como ésta se hace por la vía de la imposición y no el diálogo", ha reiterado.

También ha censurado que es el Ejecutivo "que más sacrificios pide a la sociedad española y al mismo tiempo es el más caro de la historia de la democracia en este país, con 22 ministerios cuando este país se ha gobernado perfectamente con 14, y más de 800 asesores".

"El peor gobierno en el peor momento, que se ha acostumbrado mucho a gobernar vía decreto y restricciones de los derechos de las personas", ha criticado, para añadir que "debería ser más serio y menos ideológico y dogmático".

CRÍTICAS AL PNV

Por otro lado, ha asegurado que el PNV, con su apoyo al Ejecutivo, es "tan responsable" como el Gobierno de las "medidas erróneas" que este adopta.

A su juicio, la formación jeltzale "debería reflexionar sobre cuál es su papel en la política española, porque, si no lo hace, es tan responsable como el PSOE de las políticas que lleva a cabo el Gobierno de Pedro Sánchez". "Le pedimos sensatez", ha indicado.

También ha recordado que "el PNV recurre en Euskadi al argumento del voto útil para frenar a Bildu". "Pero, hoy por hoy, el peso a nivel nacional de EH Bildu en España se lo ha otorgado el PNV a través de la moción de censura y la investidura de Sánchez", ha añadido.

A su juicio, el Ejecutivo liderado por Sánchez es "hipócrita, cínico", ya que "cierra las térmicas y compra electricidad a Marruecos de térmicas que no cumplen ningún tipo de normativa de control de emisiones contaminantes a la atmósfera".

También le ha acusado de ser "prepotente y estar acostumbrado a la imposición y a la soberbia". Por ello, ha vuelto a pedir a Sánchez que "dialogue y escuche a los sectores y comunidades autónomas, analizando las consecuencias económicas que tienen sus medidas" y deje a un lado la "ideología, sectarismo y dogmatismo".

POSIBLE RECURSO

Preguntado por los periodistas si el PP recurrirá ante el Constitucional el Decreto sobre ahorro y eficiencia energética, Tellado ha señalado que, primero, van a esperar a ver si el Ejecutivo central "reconsidera" su posición.

En todo caso, ha señalado que las comunidades autónomas pueden recurrirlo, como ya ha anunciado la presidenta de Madrid, Isabel Ayuso, si consideran que supone "una invasión de competencias. "Es una decisión que compete a cada consejo de gobierno de cada comunidad y somos muy respetuosos con las autonomías y las competencias de cada administración. Ayuso es la presidenta de Madrid y en aras a la defensa de los intereses de los madrileños tiene que hacer lo que considere oportuno", ha añadido.

Tellado ha destacado que el PP ha despertado una "ola de ilusión" desde su congreso del pasado abril, que "se acrecentó tras las autonómicas de Andalucía", y que se ha mostrado convencido "llegará a toda España en las próximas elecciones municipales y autonómicas".

En este sentido, ha animado a su partido a trabajar para ser "alternativa real de Gobierno" en lugares donde tiene "un papel testimonial" en estos momentos. Así, ha opinado que en Euskadi, como en el resto de España, también es posible que el PP sea "la alternativa real de Gobierno".

El dirigente del PP ha trasladado también su preocupación por la situación de España, "por la inflación y la desaceleración económica", con unas previsiones de crecimiento que han bajado del 7% a menos del 4% y unos datos de paro el pasado mes de julio que "han sido los peores de los últimos 20 años".

"La inflación se está comiendo las nóminas, ahorro y competitividad de las empresa y el Gobierno se escuda, primero, en la pandemia y, después, en la guerra de Ucrania", ha lamentado.

En su opinión, "los indicadores son peores en España porque el Gobierno no está haciendo lo que debe o al menos lo suficiente". En este contexto, ha recordado que el PP ha realizado al Gobierno "una propuesta económica y energética" que "ha desdeñado de forma clara y rotunda". "Le pedimos que rectifique", ha señalado.

Así, ha pedido al Gobierno que "no haga caso al PP, pero sí al gobierno de su mismo color político en Alemania, donde se plantea una reducción de impuestos de unos diez mil millones para aliviar la carga que supone la inflación para las familias del país germano". "Lo mismo que hemos propuesto el PP y han dicho que no", ha incidido.

Además, ha defendido que el dinero recaudado por el Estado con el por la inflación "revierta en las familias" a través de una "rebaja fiscal para rentas por debajo de 40.000 euros anuales".

APOYO A MIKEL ITURGAIZ

Por otro lado, ha enviado un abrazo a Mikel Iturgaiz, hijo del presidente de los populares vascos, Carlos Iturgaiz, que ha sufrido amenazas e insultos en las fiestas de Getxo, y le ha mostrado el respaldo del "partido de la libertad". "Vamos a seguir defendiendo que cualquiera pueda pensar y expresarse libremente como lo hemos venido haciendo en toda España", ha afirmado.

Además, cree "muy grave" que EH Bildu no condene esas amenazas e insultos. A su juicio, es una "forma de violencia no admisible en una sociedad democrática porque o se condena o se ampara, no hay término medio".

Por ello, ha pedido a todas las formaciones una condena "clara y rotunda", y ha opinado que "es más grave que el PSOE, que sí lo condena, gobierne apoyándose en formaciones políticas que no son plenamente democráticas". "Se apoya en partidos que no creen en España y desafían permanentemente a las instituciones del Estado", ha lamentado.