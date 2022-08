Ucrania afirma que las negociaciones con Rusia "solo son posibles" con la participación de los aliados

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

Reznikov, que ha descartado por el momento la idea de llevar a cabo referéndums sobre la anexión rusa de territorios ucranianos ocupados, ha asegurado que "no tiene sentido sostener un nuevo diálogo con los rusos que lleve a un tercer acuerdo de Minsk", según informaciones del diario 'Ukrainska Pravda'.

Así se ha referido a los acuerdos alcanzados en el pasado con la mediación de Francia y Alemania para resolver la guerra en el este de Ucrania, suscritos en septiembre de 2014 y febrero de 2015 y que habrían sentado las bases para una solución política al conflicto, si bien no llevaron al cese de la violencia.

En este sentido, el Gobierno ucraniano considera imposible volver atrás "dados los crímenes de guerra cometidos por Rusia en Ucrania" y ha descartado conversaciones como las celebradas el pasado mes de marzo en la ciudad turca de Estambul.

"Las últimas negociaciones en las que participé tuvieron lugar en Estambul con la mediación del presidente (Recep Tayip) Erdogan y se dijo con buena voluntad que los rusos se retirarían de Kiev. No he estado en ninguna otra negociación", ha explicado.

Además, ha lamentado que "algunos anuncios del Kremlin no pueden ser creídos". "En el caso de referéndums, no hablaremos de negociaciones. Dado que no las hay, no tiene sentido mostrar una postura al respecto", ha sostenido.

Sobre la posibilidad de utilizar armas suministradas por terceros países contra territorios anexionados por parte de Rusia, Reznikov ha señalado que "Ucrania no hará uso de armas contra territorio ruso", aunque ha matizado que "existen actualmente suficientes objetivos estratégicos contra los territorios ocupados".