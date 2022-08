Andoni Iraola: "Seguro que Lewandowski, Dembelé, Rapinha van a jugar"

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

"No me gusta empezar dos partidos consecutivos fuera y que sea la segunda temporada consecutiva. No sé si es por sorteo o porque ha tocado así, pero al final a todos nos gusta empezar bien la temporada y tienes más opciones de hacerlo en casa", dijo en la rueda de prensa previa al debut liguero.

"La primera jornada este tipo de equipos suelen empezar con ilusión, sobre todo este año que han hecho fichajes muy ilusionantes y que seguro será con un campo lleno. En otra jornada habría sido también complicado, porque siempre es difícil el Camp Nou, pero nos ha tocado así y hay que pelearlo al máximo", añadió.

El técnico de los de Vallecas fue preguntado por las famosas palancas del Barça y sobre si cree que tendrá a sus estrellas inscritas. "Seguro que Lewandowski, Dembelé, Rapinha van a jugar. Si no es así, me informarán, pero hemos preparado la semana pensando en que Xavi tendrá disponibles a los jugadores que tuvo en pretemporada. Creo que lo normal es que pueda contar con la mayoría de jugadores que ha utilizado en pretemporada", afirmó.

Iraola no quiso entrar en temas de la economía de los clubes, ni de su propio Rayo. "No es que no tenga opinión, es que mi opinión no es interesante porque no controlo nada del tema. No sé cómo funcionan los fondos CVC. Nosotros nos centramos en preparar de la mejor manera posible el partido ante el Barça y luego el del Espanyol. Ni lo hemos comentado a nivel de vestuario", afirmó.

"Te voy a contestar lo mismo que con los CVC. No sé (sobre las palancas del Barça para poder fichar). Entiendo que si pueden inscribirles será porque todo está bien. Seguro que el Barça ha hecho bien sus cálculos y no tendrá problemas", apuntó.

El técnico vasco habló de su equipo, de las bajas y de los posibles fichajes que están por llegar como el que se rumorea de Diego Costa. "En el tema de bajas para el partido, creo que Esteban (Saveljich) sí va a ser baja, Santi tampoco va a poder llegar al partido y el tema de Andrés que lleva tiempo siendo baja y luego durante la semana Diego López, que creo que tiene un problema menor, pero hoy va a intentar entrenar", afirmó.

"No puedo hablar de jugadores que no son nuestros. El día que lleguen nuevos jugadores, los valoraremos, como hemos hecho hasta ahora. La plantilla cerrada no está, como la mayoría, que habrá entradas y salidas. Una vez que acabe el mercado analizaremos, pero habrá movimiento", añadió, dejando claro que no le gusta empezar la Liga con el mercado abierto.

"Los entrenadores somos un poco pesados en ese aspecto. Es una situación que no nos gusta. Quizá a nivel de prensa os resulta interesante, que uno pueda jugar o que no, pero estos momentos son incómodos, porque los equipos están a medio hacer. Este año son tres partidos antes del cierre de mercado y lo intentaremos afrontar de la mejor manera", dijo.

Además, Iraola confió en que su equipo siga la buena línea que advierte de la pretemporada. "Creemos que llegamos bien, pero es cierto que en ese sentido la pretemporada es mentirosa. Hay muchas cosas buenas, pero la realidad nos la dirán los partidos que juguemos. Hay jugadores que han venido que les ha costado coger más la forma, otros que no, pero creo que el equipo llega bien a este primer partido", terminó.