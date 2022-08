“Quieren atacarme”: Isabel Arvide responde acusaciones de maltrato a mexicanos

La cónsul Isabel Arvide niega haber maltratado a una pareja de mexicanos que acudió a la oficina diplomática para solicitar apoyo tras sufrir un asalto durante su estancia en Turquía. Publimetro se comunicó con la representante de México en ese país para conocer su versión de lo ocurrido.

Esto luego de la publicación de acusaciones por parte de la mexicana Cielo Mojica y su esposo Roberto Navarro Cervantes, quienes sufrieron un asalto en Estambul, Turquía, y que luego solicitaron apoyo consular, pero que en respuesta, aseguran, recibieron maltrato.

La situación se agravó hasta el punto de que Cielo, que se encontraba embarazada, perdió a su bebé luego de pedir la ayuda de la funcionaria para poder ser repatriados a México.

Publimetro México se comunicó con la cónsul de México en Estambul, quien respondió las acusaciones de la pareja mexicana.

Dinos tu versión de los hechos, ¿qué fue lo que pasó con la pareja de mexicanos en Estambul?

— Nosotros tenemos números de emergencia en el consulado que está en internet y en todos lados. El teléfono está abierto las 24 horas, y que atiende un funcionario del consulado. De hecho, su servidora junto a tres personas de Relaciones Exteriores atendemos los llamados. Este teléfono, que tiene un funcionario distinto, recibió una llamada en donde la señora Cielo Mojica, decía que: ‘oh, me dan unos boletos de avión o mi pareja y yo les vamos hacer un escándalo’, eso fue la primera llamada”

¿Qué pasó después?

— La mañana del lunes 18 julio, recibí esta información, desperté a mis jefes en México de madrugada, a los responsables de protección de mexicanos, y a partir de ahí yo fui informando momento a momento y recibí instrucciones que cumplí. Un consulado no tiene autonomía y decisión, ni presupuesto, y menos para dar dinero para un boleto de avión a un mexicano. No hay cómo hacerle. Al día siguiente, lo primero que me comentaron fue que un funcionario responsable consular le hizo a la pareja una entrevista, los citaron en el consulado y nos enteramos de todo y revisamos que si los pasaportes eran de México. Ellos llegaron y estuvieron más de una hora con el funcionario, quien me informó que había versiones muy confusas, muchas cosas que no podíamos entender qué se suscitó. La primera de esta realidad era que ellos habían llegado a Turquía sin un boleto de regreso, lo cual, quizá es un caso de un millón, ya que no hay nadie que viaje tan lejos, que no tenga un boleto de regreso, sencillamente por los costos. Si tú compras un boleto solo de ida, puede ser que te cueste hasta tres veces que de ida y vuelta.

¿Cuál fue la versión que dijo la pareja?

— El funcionario que los entrevistó primeramente, me dijo que la mujer sufrió acoso sexual, en Irlanda, y que por eso habían venido a Estambul, lo cual se me hizo ilógico, ya que la ciudad está muy lejos de camino a México y no presentaron la denuncia del robo. Entonces decidí ir a haer la entrevista junto con este funcionario. Nunca estuve sola con la pareja, siempre estuvo al lado un funcionario de Relaciones Exteriores conmigo. Nosotros informamos con un acta oficial con testigos de lo que sucedió ahí. No hay manera, que pudiese haber un mal trato, cuando hubo gente que presenció.

¿Qué es lo que solicitaban ellos?

— La señora exigía los boletos de regreso, le sugerimos hacer la denuncia e incluso le ofrecimos a los dos que fuéramos hacerla y no quisieron, ellos dijeron que no la iban a hacer. Pero, algo que también nos llamó la atención fue que ninguno de ellos tenía trabajo en México, no tienen cuenta de banco, de ahorros, de nómina, crédito ni nada. Y nos dijeron que no contaban ni con amigos, ni con familiares que los ayudaran a conseguir el boleto de regreso a México. Entonces, la señora Cielo empezó a hablar una historia de que su padre era narco y que lo habían matado y su familia sufría persecuciones de otros grupos delictivos -historias que no tenían nada que ver-. Luego se quejó que en Estambul, la gente la acosaban mucho y yo le dije que la sociedad es muy convencional, rígida en sus usos y costumbres. Vienen las mujeres con el cabello tapado y le dije que la vestimenta que ella usaba, iba a llamar la atención.

Ellos afirman que fuiste prepotente y los corriste, ¿es verdad?

— No fue así, tras esto, ya llevamos más de dos horas hablando y les dije: ‘Miren, voy a pedir instrucciones a México lo que yo puedo hacer es prestarles dinero mío’, y ellos me contestaron: ‘No queremos dinero, queremos los boletos’. Era muy extraño que todo el dinero que traían eran tres mil euros y que no les iba a alcanzar para comprarlos, y que en el lugar donde los atracaron fue un lugar donde hay mucha vigilancia y se encuentran muchos policías, incluso vestidos de civil y hasta militares. De los dos años que tengo aquí no he sabido de un solo asalto en la zona que los violentaron.

Cielo asegura que se sentía mal ya que estaba embarazada y sufría de epilepsia, y nadie del consulado la ayudó.

— Cuando la señora baja al lobby, mientras yo estaba haciendo mi informe por escrito de lo que había pasado, me avisan que se desmayó. Bajo a hablar con los paramédicos para saber lo que había pasado, en ese momento teníamos un asistente que hablaba inglés y no español y me tradujo lo que los paramédicos decían. Ellos me confirmaron que la señora estaba bien, pero que la iban a llevar a revisión. Dos horas después, ellos regresan al consulado por sus maletas, y estuvieron hablando con el funcionario. En ese momento no había una queja de maltrato. Nos volvieron a decir lo mismo. Pero ahora dice uno de los trabajadores que la señora Cielo sufrió un aborto. El funcionario se preocupó mucho y le prestó dinero de su bolsa, desconozco la cantidad.

Dices que ella nunca estuvo embarazada, ¿hay pruebas de eso?

— Al día siguiente, del hospital me traen los papeles médicos de ella, la misma ambulancia que trasladó a Cielo me trajo el expediente médico y dice que la mujer no se encontraba embarazada, posteriormente, mando el documento a México. Lamentablemente, esos documentos no tengo autorización como funcionaria pública para hacerlos llegar a nadie, todos los tiene Relaciones Exteriores.

¿Se contacto a algún familiar de ellos?

— En todo el momento estuve hablando, marcando y despertando a gente a medianoche, en la madrugada. Tenemos muchos informes porque tenemos que hacerlo así por normativa, de qué pasaba con la señora. Nos dijeron de México, que le pidiéramos a la pareja un teléfono para contactar algún pariente. Ambos se negaron a darnos nombres. Un día después, me hablan de México, me dicen que la pareja no podrían dar información, y no podían localizar ningún familiar. La señora, hasta donde yo sé, está en Barcelona, España porque yo recibí un correo de la familia de Roberto Navarro, del marido, pidiéndome información porque ellos tienen una acusación penal. A la señora Cielo la tienen acusada de estafadora y querían saber si seguía en Turquía o si ya había regresado a México para avisar a la policía, porque tiene un tema penal. Recibo otro mail, de inmediato lo vuelvo a mandar a México, es de un amigo de ella y me dice que Cielo se negó aceptar los boletos para volar a España, por qué lo que querían era seguir atacándome. La actuación del consulado fue en estricto apego a la normatividad, recibiendo instrucciones de México y en ningún momento con un maltrato para ella y ningún mexicano. Hay muchos testimonios de mexicanos aquí y han recibido un trato digno; sin embargo, algo que quiero destacar es que es muy raro que un connacional nos llegue sin boleto de regreso, eso no nos ha pasado en los dos años que tengo aquí.

Cielo afirma que como respuesta, le dijiste: “Cállate, perra y mí no me dirás lo que tengo que hacer?

— Hay testimonio de que jamás me he dirigido así a nadie y menos a una mexicana, y ahí hay un testigo de que yo no hablé con ella a solas. Siempre estuvo un funcionario de Relaciones Exteriores, ahí hasta había un oficial institucional estaba informando lo que sucedió y en la acta consta que ninguna vez me dirigí de una manera altisonante a la señora. No tendría porqué hacerlo, lo único que cuestione es porqué no tenían un boleto de regreso, porqué no habían querido poner una denuncia, como corresponde.

¿Cuál es el protocolo de apoyo para los mexicanos que acuden ante el consulado?

— Nosotros hacemos pasaportes de emergencia, antes de hacer uno, nos dirigimos directamente al aeropuerto porque la mayoría de los mexicanos pierden ahí su pasaporte. Si el pasaporte está perdido, los guiamos en la denuncia que tienen que hacer y ese mismo día, a cualquier hora, yo les doy un pasaporte de emergencia.

¿Qué pasa en casos extraordinarios como un evento traumático en que los implicados pierden todo lo que portaban?

— A partir de ese reporte acudimos a las autoridades para que se investigue, y en Estambul existen muchas cámaras de seguridad y de inmediato, a través de ellas, las autoridades nos hubieran mostrado el momento del asalto y hubieran dado una explicación del porqué policías vestidos de civil que están aquí, muchísimos, ya los hubieran detenido de inmediato.

¿Cuál ha sido la postura de la SRE ante el hecho?

— La postura de la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Consulado de México en Estambul es de apoyar a los mexicanos en todo momento, en todo lo que podamos. La señora y el señor nunca pidieron nuestro apoyo, nos pidieron boletos de avión, eso es lo único que repitieron hasta el cansancio que querían para regresar a México.

