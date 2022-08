Los Judd piden se selle informe de investigación de muerte

NASHVILLE, Tennessee, EE.UU. (AP) — La familia de la cantante de country Naomi Judd presentó una petición judicial el viernes para sellar los informes policiales y las grabaciones realizadas durante la investigación de su deceso.

La familia presentó la petición en el Tribunal de Cancillería del condado de Williamson, argumentando que los registros contienen entrevistas en video y audio con familiares inmediatamente después de la muerte de Judd, y que divulgar esos detalles infligiría “un trauma significativo y un daño irreparable”.

La petición fue presentada en nombre de su esposo Larry Strickland y sus hijas Ashley y Wynonna Judd. Un representante proporcionó una copia a The Associated Press con el permiso de la familia.

Judd, de 76 años, murió el 30 de abril en su casa de Tennessee. Su hija Ashley dijo que su madre se suicidó, y la familia indicó que sufrió “el mal de la enfermedad mental”.

El documento describe cómo Ashley Judd encontró a su madre con vida luego que esta se disparó. Ashley permaneció a su lado durante 30 minutos hasta que llegó ayuda.

La petición pide al tribunal que prohíba a la oficina del alguacil del condado de Williamson divulgar los registros por varias razones, entre ellas, que eso incluiría sus registros médicos y que la familia tiene derecho a la privacidad.

La ley de registros públicos de Tennessee generalmente permite que se divulguen los registros de las fuerzas del orden locales, pero la policía tiene la discreción de retener los registros mientras se lleva a cabo una investigación. Una vez que se cierra una investigación, esa exención ya no se aplica.

Strickland y Ashley Judd presentaron declaraciones que describen sus preocupaciones sobre los registros. Strickland dijo en el expediente judicial que no sabía que sus entrevistas con las fuerzas del orden estaban siendo grabadas y que compartió información personal y privada para ayudar en la investigación.

Ashley Judd dijo que estaba en “shock clínico, trauma activo y angustia aguda” cuando habló con la policía y que no quería que esos registros, incluidos videos, audios y fotos, permanecieran permanentemente en el dominio público y persiguieran a su familia durante generaciones.

La petición dice que los medios de comunicación en Tennessee ya habían presentado solicitudes de registros públicos en su caso.

La muerte de Judd el día antes de su incorporación al Salón de la Fama de la Música Country ha atraído una intensa atención de la prensa estadounidense sobre la causa de su muerte, pero también sobre la presentación de documentos relacionados con el testamento y la herencia.

En una declaración, la familia dijo que se estaba difundiendo información errónea sobre los Judd y que querían exponer los hechos, al tiempo que protegían su proceso de duelo.

“Nuestra familia continúa llorando en privado, en unidad y comunidad, reconociendo la belleza y los talentos de nuestra madre como un regalo para el mundo”, dice el comunicado de la familia. “Ha circulado información errónea mientras seguimos de luto y lo lamentamos. Pedimos a las organizaciones noticiosas que solo cubran los hechos. Y como reconocemos que otras familias sufren porque un ser querido enfrenta crisis de salud mental, los alentamos a buscar ayuda a través de NAMI: la Alianza Nacional sobre Enfermedades Mentales disponible las 24 horas del día en el 800-950-6264”.

Naomi y su hija Wynonna Judd tuvieron 14 canciones No. 1 en una carrera que abarcó casi tres décadas. El dúo pelirrojo combinó los sonidos Apalaches tradicionales del bluegrass con estilos pop pulidos, logrando éxito tras éxito en la década de 1980. Wynonna lideraba el dúo con su poderosa voz, mientras que Naomi proporcionaba sus armonías y elegancia en el escenario.

The Judds lanzó seis discos de estudio y un EP entre 1984 y 1991 y ganó nueve premios de la Asociación de la Música Country y siete de la Academia de la Música Country. El dúo recibió cinco premios Grammy por éxitos como “Why Not Me” y “Give A Little Love”, y Naomi ganó un sexto Grammy por escribir “Love Can Build a Bridge”.