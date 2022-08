Un total de 14 proyectos se presentarán en el Foro de Coproducción Europa-América Latina en San Sebastián

SAN SEBASTIÁN, 12 (EUROPA PRESS)

En un comunicado, fuentes del certamen han indicado que 'Bajo el mismo sol', de Ulises Porra; 'Inspección en la tierra/ Inspection on Earth', de Mariano Luque; 'La hija del general/ The General's Daughter', de Rodrigo Ruiz Patterson; 'La muñeca de fuego/ The Fire Doll', de Niles Atallah; 'Leche Condensada/ Condensed Milk', de Anahí Berneri; 'Morir de pie/ To Die on Your Feet', de María Paz González; y 'Lovers Go Home!/ El lugar donde no estoy', de Juan Sebastián Mesa, son parte de los proyectos que se presentarán.

Se suman 'Madre Pájaro', de Sofía Quirós Úbeda; 'Nosotros/ Us', de Helena Taberna; 'Rona', de Emiliano Torres; 'Se queman de la misma forma/ They Burn in the Same Way', de Clarisa Navas; 'Seis meses en el edificio rosa con azul/ Six Months in the Pink and Blue Building', de Bruno Santamaría Razo; 'Todo el mundo', de Agustina San Martín, y 'Voo do Flamingo/ The Blue Flamingo', de Beatriz Seigner.

Estos trabajos, procedentes de ocho países, han sido seleccionados de entre 194 inscritos. La edición de este año se celebrará los días 19, 20 y 21 de septiembre y recuperará su sede en el Museo San Telmo donostiarra.

En la selección, "como ya es habitual, se puede encontrar una gran variedad temática: relatos de superación, historias de amor peculiares, retratos de conflictos familiares y películas de época y de género fantástico, una muestra de la gran diversidad del cine latinoamericano", han apuntado.

Agustina San Martín ('Todo el Mundo') y Sofía Quirós Úbeda ('Madre Pájaro') participan por primera vez en el Festival de San Sebastián con los proyectos de sus segundas obras, mientras que Emiliano Torres regresa al certamen para defender 'Rona', que será su segundo largometraje tras haber competido con 'El invierno' en la Sección Oficial en 2016 y alzarse con el Premio Especial del Jurado y el Premio a la Mejor Fotografía.

Anahí Berneri ('Leche condensada') también ha participado en la Sección Oficial con 'Encarnación' (2012), 'Aire libre' (2014) y 'Alanis' (2017), con la que ganó la Concha de Plata a la mejor dirección. Es otra de las cineastas a quienes el Festival de San Sebastián ha acompañado a lo largo de sus carreras.

En New Directors han participado Niles Atallah ('La muñeca de fuego') con 'Lucía' (2010); Juan Sebastián Mesa ('Lovers Go Home!') con 'La Roya' (2021), que estuvo en el Foro y WIP Latam, y Ulises Porra ('Bajo el mismo sol') con 'Tigre' (2017) y 'Carajita' (2021).

Por su parte, Mariano Luque ('Inspección en la Tierra'), Clarisa Navas ('Se queman de la misma forma') y Beatriz Seigner ('Voo Do Flamingo') presentaron en Horizontes Latinos 'Salsipuedes' (2012), 'Las mil y una' (2020) y 'Los silencios' (2018), respectivamente.

Finalmente, Helena Taberna, que ha mostrado sus anteriores trabajos en Zinemira y Made in Spain ('Yoyes', 2000 y 'La buena nueva', 2009) presentará en el Foro la producción vasca Nosotros, adaptación de la novela de Isaac Rosa 'Final Feliz'.

Completan la selección en el Foro de Coproducción Europa-América Latina las primeras participaciones en el Festival de San Sebastián de María Paz González ('Morir de Pie'), Rodrigo Ruiz Patterson ('La hija del general') y Bruno Santamaría Razo ('Seis meses en el edificio rosa con azul').

En 2022 tres de los títulos que participaron en el Foro han sido seleccionados para diferentes secciones del Festival de San Sebastián: 'La hija de todas las rabias/ Daughter of Rage', de Laura Baumeister en New Directors; 'Dos estaciones', de Juan Pablo González en Horizontes Latinos, y 'El Suplente' (antes 'El maestro de literatura'), de Diego Lerman en la Sección Oficial.