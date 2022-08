Conductores de trenes de Reino Unido se manifiestan por el alto coste de vida

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

El movimiento 'Enough Is Enough' (Ya Basta) inicia una serie de marchas que incluyen el ferrocarril, el metro de Londres y los autobuses de la capital. Dicho grupo, liderado por sindicatos, ha indicado que ha reunido 300.000 firmas de apoyo en tres días.

'Ya Basta' tiene cinco demandas clave: el aumento salarial en términos reales para los trabajadores, recortes en las facturas de energía, el fin de la pobreza alimentaria, la construcción de viviendas más asequibles y mayores impuestos para los que más ganan, según recoge Bloomberg.

El aumento de los costes y las previsiones de facturas energéticas vertiginosas en invierno están provocando lo que algunos denominan un verano de descontento en el Reino Unido. Además de los conductores de trenes, los trabajadores, desde el personal postal hasta los abogados, ya están planeando huelgas.

Las compañías ferroviarias han advertido a los pasajeros sobre el "servicio extremadamente limitado" y los trenes más ocupados de lo habitual.

Este sábado, los políticos laboristas del noreste del país han respaldado las huelgas ferroviarias de la estación central de Newcastle. El alcalde de North of Tyne, Jamie Driscoll, ha declarado a Chronicle Live que la moral es buena y el público muestra su apoyo a los trabajadores. "Ese apoyo público se debe a que, en general, la gente está experimentando lo mismo: para cuando llega el final del mes, todos saben que es cada vez más difícil pagar sus cuentas".

Así, Driscoll ha explicado que "estos conductores no han tenido un aumento de sueldo en tres años o un acuerdo salarial en cinco". "Todos sabían que esto vendría. Todos hemos estado diciendo eso", ha sentenciado.

Además, algunos operadores británicos han indicado que tendrían que operar a velocidades reducidas debido a las altas temperaturas de las vías, consecuencia de la ola de calor actual.