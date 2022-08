Henderson: "Los incidentes de París no pueden volver a ocurrir, deben ser un punto de inflexión"

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

"La única conclusión a la que cualquiera puede llegar es que algo así nunca deberá volver a ocurrir. No estoy hablando solo por nuestros seguidores, todos los aficionados deben saber que cuando van a un partido, las autoridades cuidarán de ellos. Para que eso suceda, París debe ser un punto de inflexión. Tiene que ser un momento que genere un cambio para mejor", señaló.

El conjunto 'red' cayó en el Stade de France ante el Real Madrid (1-0) en una final que empezó con más de media hora de retraso por los incidentes en las cercanías del recinto; hubo escenas violentas, y varios aficionados fueron atacados con gas pimienta y gases lacrimógenos, lo que llevó a ambos clubes a pedir una investigación.

Aunque las autoridades achacaron el caos inicialmente a la existencia de entradas falsas, tanto el ministro del Interior, Gerald Darmanin, como el jefe de la policía de París, Didier Lallement, se disculparon por esas afirmaciones.

La UEFA anunció la puesta en marcha de una investigación independiente sobre las causas de los fallos de seguridad solo un día después del partido, y Henderson cree que se deben tomar medidas. "Sé que hay una investigación en curso en este momento, así que no quiero decir demasiado, pero hay un principio básico en el que todos los involucrados en el fútbol están de acuerdo, y es que se debe cuidar a los aficionados al fútbol", subrayó.

"Eso no es negociable en absoluto. La seguridad y la protección no se deben pedir, se deben dar por sentadas, y en París ese no fue el caso. Todos los jugadores y el staff tenían familiares y amigos que se vieron envueltos en los problemas de fuera del estadio, por lo que todos somos muy conscientes de lo que sucedió y lo que salió mal", concluyó.