Iraola: "Estoy muy satisfecho por haber minimizado al Barça"

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

"Evidentemente no es fácil jugar en este estado contra un Barça que está a un nivel alto, ya lo hemos visto en pretemporada. Pero nos hemos dado nuestras oportunidades. Hemos sufrido cuando nos ha tocado y por volumen de ocasiones ellos nos sometieron más pero nunca nos hundimos", analizó Iraola en la rueda de prensa posterior al choque.

"Y en la segunda parte, sobre todo, hemos tenido ocasiones muy, muy claras. Podía haber llegado el premio y estoy satisfecho por el esfuerzo y por haber conseguido -de alguna forma- haber minimizado al Barca que es un gran equipo", destacó el preparador del conjunto rayista.

"Contra el Barcelona hay que tapar muchos agujeros, lo que intentamos -sobre todo- es estar el menor tiempo posible dentro de nuestro área porque ahí, al final, es cuestión de tiempo de que te hagan daño por sus jugadores de nivel. Al principio la presión no fue perfecta y nos empujaron más, pero en la segunda parte, pese a estar más cansados, ajustamos a nivel táctico y luego tuvimos esa fortuna en la línea defensiva y en la portería para que ellos no hicieran el gol", dijo.

Además, Iraola reconoció que cuando el Barça se quedó con diez por la doble amarilla a Sergio Busquets pensó en llevarse el triunfo. "Cuando expulsan a Busquets pensamos en ir a por ellos y creía que podíamos hacer daño. De hecho tuvimos el gol anulado y también se nos podía haber ido el partido. Ha sido un 0-0 de un partido abierto donde han pasado cosas. En bloque bajo no somos tan buenos, no es donde queremos estar, pero ante el Barça no te queda otra", admitió.

Sobre los debutantes Lejeune, Salvi y Camello tuvo buenas palabras porque "han cogido rápido los conceptos" que les pide y sobre el Barça apuntó que "la idea de juego es parecida" a la ofrecida la temporada pasada, ya con Xavi Hernández en el banquillo. "Ellos tienen muy claro cómo quieren hacer las cosas y eso les va a llevar seguramente al éxito", manifestó.

"El cambio de nombres o el hecho de que tengan más alternativas hace que sea más difícil taparles. Con Lewandowski juegan mucho y es muy bueno jugando de espaldas. Todos son buenos, pero sobre todo Lewandowski les va a dar otro nivel", apuntilló.

"Son candidatos a todo porque tienen una plantilla muy buena, han añadido alternativas en todas las posiciones y tienen claro a lo que juegan. Lucharán por todo. No sabemos si quedarán primeros o segundos pero ahí estará la pelea. Al final los jugadores de calidad que ya tenían y los que han incorporado son una garantía", finalizó.