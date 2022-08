El PT pide retirar un vídeo de la exministra de Familia en el que acusa a Lula de promover el uso de drogas

MADRID, 15 (EUROPA PRES)

El PT también exige al TSE una sanción económica para Alves por difundir información falsa y hacer campaña electoral negativa fuera del plazo fijado, después de que acusara al expresidente Lula de enseñar a los jóvenes a través de un manual a consumir cocaína en piedra.

Los abogados del equipo de campaña del expresidente Lula, quien parte como favorito para estas elecciones a celebrarse en octubre, han alegado que el citado manual no daba orientación ninguna para incentivar el consumo de drogas, sino medidas para reducir los daños a la salud de aquellas personas que no quieren o no pueden dejar de tomarlas.

Ese material, sostiene el equipo legal del PT, era "una estrategia para reducir los daños" que contaba con el visto bueno de organismos internacionales, como la Organización Mundial de la Salud (OMS), cuenta el diario 'O Globo'.

El vídeo cuenta ya con unas 10.000 visualizaciones en YouTube, otras 305.800 en Twitter, así como 21.000 en Facebook y 83.000 en Instagram, además de haber sido compartido por los usuarios de estas redes sociales miles de veces. Ese supuesto adiestramiento para consumir drogas ha sido también desmentido por las agencias de verificación de noticias.

"El peligro del daño se encuentra en la perpetuación de la desinformación que empaña la integridad del proceso electoral", señalan los abogados de la campaña del PT, Cristiano Zanin y Eugênio Aragão.

Alves, una pastora evangélica que ocupó la cartera de Familia, Mujer y Derechos Humanos entre enero de 2019 y marzo de 2022, es conocida en Brasil por ser una de las principales defensoras del presidente Jair Bolsonaro. Para la elecciones de octubre parte como candidata al Senado por el Distrito Federal.