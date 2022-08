La Bolsa de Moscú reabre el mercado de bonos a inversores de países no hostiles

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

"La Bolsa de Moscú proporcionará a clientes no residentes de países que no son hostiles, así como a no residentes cuyos beneficiarios finales sean personas físicas o jurídicas rusas, poder realizar transacciones en el mercado de bonos", ha anunciado el gestor del mercado ruso.

Según apunta la cadena británica BBC, es probable que China y Turquía se encuentren entre estos países no hostiles, ya que no han impuesto sanciones contra Rusia.

Rusia cerró sus mercados de acciones y bonos después del comienzo de la invasión de Ucrania el pasado 24 de febrero. En el mes de marzo, el mercado moscovita comenzó una reapertura gradual que se limitó a los bonos emitidos por el Gobierno ruso, mientras que el mercado de acciones reabrió a finales de marzo.