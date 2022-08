“Quiero ser presidente de México”, asegura Silvano Aureoles, pese a investigaciones en su contra

Silvano Aureoles Conejo, exgobernador de Michoacán, se destapa para contender por la presidencia de la República en 2024.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el también exdiputado y exsenador señala que se requiere, de manera urgente, un cambio de rumbo, pues en esta administración “la economía está a punto de colapsar, se desmanteló el sistema de salud, hay un retroceso brutal en la educación”, sin contar que en materia de seguridad, México “va que vuela para convertirse en un narcoestado”.

Detalla que “es un error” migrar la Guardia Nacional a la Sedena y adelanta que “el tema de temas” donde centrará sus esfuerzos, es la creación de una policía nacional civil.

Advierte, además, que la polarización y el ataque a las instituciones desde el Ejecutivo “está consolidando en México un régimen autoritario”, por lo que llama a una reconciliación nacional. De lo contrario, dice, quien reciba la administración en 2024 tomará las riendas de un país con un retroceso de al menos 20 años.

Descarta que la indagatoria en su contra por el presunto delito de desvío de recursos sea un obstáculo para sus aspiraciones presidenciales, “porque yo voy a responder y voy a ir a donde tenga que ir hasta las últimas consecuencias”, además de considerar que la investigación forma parte de una persecución política.

Reconoce que el PRD es ahora un partido disminuido, “pero no agonizante”, que buscará reactivar en un recorrido por todo el país y aclara que no le teme a las “corcholatas” de Morena “porque hay proyecto, capacidad y experiencia”, por lo que llama a los líderes del PRI, PAN e incluso MC, a formar un “frente amplio opositor” que permita arrebatarle la silla Presidencial a Morena.

¿Pasar la Guardia Nacional a la Sedena es el camino?

— Esta ruta de concentrar la seguridad pública en las Fuerzas Armadas no va a resolver. Está demostrado en el mundo que las Fuerzas Armadas no resuelven el tema de la seguridad pública porque están hechos para algo diferente, para atender los temas de seguridad nacional.

Esa Guardia Nacional que quiere mandarse a la Defensa Nacional, si no a través de una reforma mediante decreto, no es lo correcto, es un error porque no es lo que requerimos.

¿Qué requerimos?

— Se requiere el fortalecimiento de las policías locales; construir, desde ahora una verdadera estrategia con el apoyo de diversos sectores. Lo que estoy proponiendo es una policía nacional bien adiestrada y preparada, un cuerpo de carácter civil, cuyos integrantes tengan formación policiaca, no militar. Este cuerpo sí coadyuvará a la pacificación del país y a parar esa ola de asesinatos, porque hoy en día, en materia de seguridad, la sociedad está en la indefensión total.

Hace un año dijo que estábamos en la antesala de un narcogobierno. ¿Estamos ahora en un narcogobierno?

— Las agencias de seguridad estadounidenses dicen que los grupos del crimen organizado controlan alrededor de 50% del territorio. Yo no tengo elementos para afirmar eso, pero como se ven los hechos en los estados, pues vamos para allá que volamos.

¿Cuál es su diagnóstico de este gobierno en el resto de los rubros?

— La economía cayó 10 puntos y este año, si bien nos va, vamos a crecer dos; es decir, seguiremos estando en menos ocho. En el tema de la salud, el presidente no va a alcanzar a dejar un sistema como el de Dinamarca o Suecia, como prometió. El problema ni siquiera es ese, sino que desmantelaron lo que había y no han tenido la capacidad de medianamente recomponerlo.

Resulta fácil destruir, pero construir no es sencillo, y bueno, en educación ni hablar. Hemos vivido un retroceso brutal en materia educativa.

¿Ve otros problemas?

— La polarización. El riesgo mayúsculo es el retroceso en lo que habíamos ganado en el país en diversos rubros. Vemos recurrentes ataques y descalificaciones a las instituciones. Vemos una CNDH que tiene en duda la legitimidad de su presidenta; una Suprema Corte al servicio del Poder Ejecutivo. Son cosas que pasan en países que se terminan consolidando como regímenes autoritarios.

Con esta realidad, ¿cómo recibirá el país quien suceda a López Obrador?

— Según las proyecciones, el retroceso va a ser de dos décadas; 20 años de retroceso por políticas públicas equivocadas que va a costar mucho trabajo recomponer. Yo no entiendo cómo quieren sacar adelante a un país repartiendo lo que unos pocos generan. Por eso el eje central de la socialdemocracia son los impuestos progresivos, para que pague más el que más tiene, pero si no hay una contribución democrática no se puede.

No es que esté en contra de que se reparta la riqueza, pero tienes que generar condiciones para que haya riqueza. No puedes gastar más de lo que ganas.

¿Se ve usted al frente del cambio de rumbo que propone? ¿Buscará la candidatura presidencial en 2024?

— No solamente me gustaría, lo voy a hacer. Quiero encabezar un proyecto nuevo de nación. He hablado con los sectores público, privado, las instituciones, actores sociales, empresariales, la academia, la investigación, las universidades, la Iglesia, para que juntos construyamos una alternativa y ese proyecto rumbo a 2024 sea una perspectiva socialdemócrata. El rumbo no va bien, se tiene que corregir el rumbo del país.

¿Tiene las capacidades para competir de frente contra las “corcholatas” de Morena?

— Hay proyecto, hay capacidad, hay experiencia y lo que falta es construir la propuesta. Estoy listo para competir adentro, con las mujeres y hombres de Va por México, y listo para competir contra quien sea que postule Morena.

¿Las investigaciones en su contra pueden representar un obstáculo para sus aspiraciones presidenciales?

— Yo estoy disponible y atento para lo que haya que atender, pero fuera de eso no debería de ser el motivo la persecución. Yo aquí estoy y voy porque quiero ser presidente de la República.

¿Ve estas indagatorias como una persecución?

— Tiene evidentes signos de una persecución y no, no va a ser obstáculo porque voy a responder. Voy a ir a donde tenga que ir y hasta las últimas consecuencias. Si hay cosas que atender las atendemos, pero que me persigan, me descalifiquen y me inventen cosas por razones de carácter político y por pensar diferente, eso sí es un atropello brutal a los principios de la democracia y los derechos de los ciudadanos.

¿Ya cuenta con el apoyo de Va por México?

— Aspiro a que podamos construir un amplio frente opositor en el que participe el partido en el que he militado toda mi vida política, y desde esa plataforma competir en un proceso abierto, democrático, que generen los propios partidos y la sociedad civil. Tengo buena comunicación y relación con los presidentes nacionales del PAN, del PRI. Me llevo bien con el presidente de Movimiento Ciudadano, pero voy a respetar los tiempos porque cada partido tiene sus dinámicas.

¿Para ello deberá primero reactivar a su partido? Al PRD, porque hay quienes lo ven agonizante.

— El PRD está disminuido, pero no agonizante. Vamos a reactivar al PRD. Necesita moverse, recuperar presencia y recuperar terreno perdido porque si bien se mantiene el registro, no es suficiente. Tenemos que ser un partido que le sirva a la sociedad.

Hay mucha militancia, hay muchas capacidades, liderazgos; entonces, hay que convocar a todos y todas. Voy a recorrer toda la República para encontrarlos.

