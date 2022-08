El PP acusa de "trilerismo político" al Gobierno por "filtrar" un acuerdo sobre el CGPJ de Casado

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

El PP ha acusado este martes al Gobierno de "trilerismo "político" por "filtrar" un documento que muestra que la dirección de Pablo Casado pactó con el PSOE la reforma del Poder Judicial en otoño de 2021 y cree que se trata de una "cortina de humo" porque hasta ahora "ningún miembro del Ejecutivo" había hecho referencia al mismo ni lo había puesto en valor desde la llegada de Alberto Núñez Feijóo.

En rueda de prensa, el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local, Pedro Rollán, ha explicado que tras asumir Feijóo la presidencia del PP y "ante el compromiso del cumplimiento desde la A a la Z de la Constitución", garantizaron entregar un nuevo documento al Gobierno sobre la renovación de los poderes judiciales.

Al respecto, Rollán ha resaltado que, en aquel momento, "ni siquiera el presidente del Gobierno (Pedro Sánchez) hizo referencia a ningún documento suscrito con anterioridad" porque "se entendía perfectamente la postura de la nueva dirección del PP, y por lo tanto no ponía en valor ningún tipo de documento previo".

SI LO VALORARAN, LO HABRÍAN DICHO ANTES

Según Rollán, lo que ha ocurrido es que el Gobierno prefirió no dar importancia a ese documento y, tras publicarse en el diario El Paçís, "hoy poco más que lo antepone a los 10 Mandamientos". En este sentido, ha afeado que si se hubiera admitido algún documento previo en el Ejecutivo "habrían reaccionado un poquito antes", porque "ya han transcurrido unos meses" y por tanto "es una cortina de humo más a la que nos tiene acostumbrados este Gobierno agotado y agónico".

No obstante, ha aclarado que la actual dirección del PP "no duda" de que el documento exista, pero ha insistido en que el propio Gobierno "no le otorgó rango de vigencia en ningún momento". "No negamos la existencia (del documento), lo que sí negamos y afirmamos es que el Gobierno no consideraba que fuese vinculante", ha incidido.

Asimismo, ha denunciado que 48 horas antes de que venciera el plazo en el que el PP habría asumido el compromiso de entregar el nuevo documento, "Sánchez decidió reformar de forma exprés la renovación del CGPJ concediéndole unas atribuciones que él mismo anteriormente le había cercenado", ha dicho.

Por todo ello, ha subrayado que "todos estos bandazos e incoherencias" los siguen pagando las familias españolas, y que el presidente del Ejecutivo, en vez de trabajar para aportar soluciones "está disfrutando de unas vacaciones".