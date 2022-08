Fernández Noroña sufre accidente en la montaña: “casi me mato”

El diputado del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, anunció este lunes que sufrió un accidente mientras realizaba senderismo en la montaña.

Mediante sus redes sociales, Fernández Noroña informó sobre el accidente que tuvo, asegurando que se puso “un mega madrazo”; sin embargo, se encuentra bien de salud.

“Casi me mató hoy en la montaña. Bueno, exagero, solo me desbarranqué y me puse un mega madrazo”, escribió en su cuenta de Twitter el aspirante a la presidencia de México en 2024.

El incidente que sufrió el diputado del PT quedó solo en una mala experiencia y recibió muestras de apoyo por parte de sus seguidores, quienes le desearon pronta recuperación.

Horas después del susto, lamentó que este martes no pudiera asistir a la montaña, pues tendría que tomar un vuelo desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

Pues mañana no podré ir a la montaña pues debo estar a las cuatro en el @aifaaero. — Fernández Noroña (@fernandeznorona) August 16, 2022

Es importante mencionar que Fernández Noroña ha mostrado su interés por lanzarse como candidato presidencial en las elecciones de 2024. Incluso, el PT ya lo destapó como su “corcholata”, asegurando que impulsarán su candidatura.

