En CDMX, más del 40% de las muertes en siniestros de tránsito son peatones

En la Ciudad de México mueren alrededor de 44 personas en las calles a consecuencia de un accidente de tránsito, cada año mueren 10 mil peatones, ciclistas y motociclistas en México a causa de siniestros viales.

En la víspera del Día Mundial del Peatón, este 17 de agosto, en el primer trimestre de 2022, C5 reportó 19 mil incidentes viales en la CDMX, lo que representa un 37% más que el año pasado y un 8% más que el año 2020.

Los motociclistas, ciclistas y peatones son quienes más fallecen por estos hechos viales, representa 65% de los 16 mil decesos anuales por esta causa.

Las organizaciones Poder del Consumidor, Refleacciona con Responsabilidad, la Coalición Movilidad Segura, En Primera Persona y Bicitekas señalaron que la inseguridad y alto riesgo en el que se movilizan peatones, ciclistas, motociclistas y personas con alguna discapacidad.

En conferencia de prensa, los especialistas en movilidad precisaron más de un millón 660 mil personas han quedado con alguna discapacidad por un accidente de tránsito en los últimos 6 años.

Coincidieron que desde que ya no se aplican las fotomultas y en su lugar quedaron las fotos cívicas en la Ciudad de México han aumentado los accidentes viales.

“Con las fotomultas, como ya no afecta los bolsillos de los infractores, se pasan los altos, no respetan la velocidad, lo cual es una violación a reglamento de tránsito ahora que solo tiene una consecuencia, una jornada de trabajo comunitario o acreditar un curso en línea. O si traen placas foráneas no hay manera que los multen”, expreso Stephan Brodziak, coordinador de la campaña de seguridad vehicular de El Poder del Consumidor.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el mundo cada 23 segundos fallece una persona por un siniestro de tránsito, y cada año se pierden aproximadamente 1.3 millones de vidas por este tipo de accidentes.

Sábado y domingo días fatales

De acuerdo con el reporte trimestral DE “Hechos de Tránsito” 2022 de la Secretaría de Movilidad (Semovi) de la Ciudad de México, los eventos de tránsito fatales continúan ocurriendo principalmente los días sábados y domingos (50%), y de 19:00 a 05:59 horas (casi 60%).

En cuatro de cada 10 hechos de tránsito mortales ocurrieron en vías primarias. Siendo los ejes viales como el tipo de vía con mayor incidencia de hechos con víctimas fatales.

Con base en el reporte de la Semovi, los incidentes viales ocurridos en el centro de la Ciudad se da en vías como Circuito Bicentenario, Paseo de la Reforma, Avenida Insurgentes y los Ejes 1 y 3 Sur. No obstante resalta también la calzada General Ignacio Zaragoza, avenida Tláhuac, el Eje 5 Oriente Javier Rojo Gómez y el Eje 8 Sur Calzada Ermita Iztapalapa.

En los primeros trimestres de 2019 y 2020, la proporción más alta de personas fallecidas por siniestros de tránsito, morían a causa de un atropellamiento o un choque (40%, respectivamente). Durante los mismos periodos de 2021 a 2022 las muertes por atropellamiento disminuyeron, de 4 a 3 de cada 10 personas fallecidas, mientras que aumentaron a aquellas ocasionadas por un derrape (de 1 a 3 de cada 10 personas fallecidas). Por su parte la muerte por choque se mantuvieron constantes (26%).

