Colau pide no usar el 17-A para alimentar teorías de la conspiración: los propios Mossos dicen que no tiene base

BARCELONA, 17 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha pedido este miércoles que no se utilicen los atentados del 17 de agosto de 2017 en las ramblas para "alimentar teorías de la conspiración" porque los propios Mossos dicen que "no tiene ninguna base".

Además, ha reclamado al Gobierno central y a la Generalitat reforzar los recursos y la infraestructura para atender a las víctimas del terrorismo, coincidiendo con el quinto aniversario de los atentados de Barcelona y Cambrils (Tarragona).

"Son infraestructuras que deben poner las administraciones que tienen más recursos y más competencias" y que deben ser supramunicipales porque los atentados afectaron a diversas poblaciones, ha dicho en una entrevista de Rac1 recogida por Europa Press.

Ha criticado que "se ha puesto en evidencia una carencia en las políticas de atención a las víctimas" y una falta de recursos y de infraestructura suficiente para atenderlas, y ha elogiado la respuesta de la Guardia Urbana, Mossos, servicios médicos y de emergencia y de la población al atentado.

Colau ha asegurado que desde el Ayuntamiento descubrieron con sorpresa estas carencias en la atención y ha recordado que impulsaron subvenciones para asegurar el asesoramiento jurídico y psicológico de las víctimas.

COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN

Sobre si cree que se requiere una investigación más extensa a través de mecanismos como una comisión de investigación en el Congreso, ha pedido apoyar a las víctimas que así lo piden, y ha avisado de que no se debe utilizar este asunto políticamente para "alimentar teorías de la conspiración que hacen más daño a las víctimas y que los propios Mossos dicen que no tienen ninguna base".

Preguntada por si la reforma prevista de La Rambla modificará el memorial de los atentados, Colau ha recordado que consiste en una placa incrustada en el suelo con una inscripción por la paz, que recuerda a las víctimas pero "no interrumpe la vida de La Rambla", que cree que es lo que pretendían los terroristas.

"INFRAESTRUCTURA CATALANA"

En una entrevista posterior en Catalunya Ràdio, Colau ha defendido que se requiere una infraestructura catalana de atención a las víctimas, y ha insistido en poner en valor el trabajo realizado desde el Ayuntamiento: "Hemos hecho mucho más de lo que se esperaba por las competencias que tenemos".

Ha asegurado que ha explicado directamente al ministro de Interior en varias ocasiones que la atención a las víctimas es insuficiente y mejorable, pero cree que no se ha producido la mejora necesaria, algo que ha tildado de lamentable: "Me temo que todavía no ha habido esta mejora, pero tenemos que seguir exigiéndola".

PROCESO QUE "REVICTIMIZA"

En una entrevista en TVE, la alcaldesa de la capital catalana ha criticado que el proceso que han tenido que seguir las víctimas con la administración es frío y burocrático y ha pedido más humanidad, en sus palabras: "Ha sido como revictimizar y volver a vivir el trauma, con la insuficiente atención que se ha dado".

Ha intervenido después de que lo haya hecho Esteban González Pons (PP) y de que haya criticado a la atención de las víctimas ofrecida por las administraciones, algo que le ha reprochado Colau porque considera que el PP también es responsable porque gobernaba cuando tuvieron lugar los atentados: "Ahora intenta utilizarlo como arma arrojadiza y me parece una vergüenza".