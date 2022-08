González Pons niega que el PP de Feijóo haya negociado renovar el CGPJ con el documento "secreto" que firmó Casado

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

El vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, ha negado este miércoles que la dirección de Alberto Núñez Feijóo haya negociado con el Gobierno la renovación del Poder Judicial a partir del documento firmado el año pasado por el PSOE con la anterior ejecutiva 'popular' de Pablo Casado: "Es completamente mentira".

González Pons ha reconocido que el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, le enseñó ese documento "y otros" en la primera reunión que mantuvieron, pero que lo rechazó por ser un acuerdo "secreto" y no le comunicó a Feijóo que existía, según ha manifestado en declaraciones a Onda Cero y La 1, recogidas por Europa Press.

Preguntado por si ese acuerdo ha formado parte de la negociación con el PP de Feijóo, el vicesecretario lo ha tildado de "mentira", antes de afirmar que Bolaños lo primero que le dijo es que "tenía unos documentos que se habían pactado en secreto, no conocidos por la opinión pública y que los quería poner encima de la mesa".

Su respuesta a Bolaños fue "tajante": "El Partido Popular, en temas del Consejo General del Poder Judicial, no admite documentos secretos". Para González Pons, si hay un acuerdo y una negociación, ambas deben ser "públicas", al tiempo que ha señalado que "los documentos secretos son muy del estilo de Pedro Sánchez".

El dirigente del PP ha indicado que Bolaños le "amenazó" con sacar a la luz ese acuerdo con Casado y "lo ha filtrado cuando ha querido", para subrayar que ese documento "ni ha formado parte ni formará parte de la negociación" que se mantiene con el Ejecutivo de Sánchez. "Una cosa es que la negociación sea discreta y otra muy distinta es que los acuerdos sean secretos", ha precisado.

BOLAÑOS ACEPTÓ NEGOCIAR DESDE CERO

Según González Pons, en esa primera reunión Bolaños aceptó dejar fuera ese documento para que la negociación comenzara desde cero. "El único papel que ha puesto el PP tiene condiciones razonables para renovar el Consejo con la ley vigor" y después abordar "en consenso" con los partidos políticos y las asociaciones judiciales una reforma para que "sean los jueces los que eligen a los jueces", ha añadido.

El vicesecretario del PP ha hecho hincapié en la "gravedad" que supone la no renovación del CGPJ, que lleva en funciones desde 2018, si bien ha advertido que la situación más grave no la está sufriendo el Tribunal Constitucional, que lleva "dos meses" pendiente de renovar a cuatro magistrados, "sino el Supremo", que "está poniendo más de mil sentencias menos cada año" y "hay salas que ya no tienen magistrados para poderse reunir".

González Pons ve necesario un "esfuerzo grande, de Estado", para acometer la renovación del Poder Judicial, algo para lo que "no ayuda" que el Gobierno filtre "papeles antiguos que tienen cero valor en la actual negociación". "Eso es intentar meter el dedo en el ojo, no para favorecer la negociación sino para enturbiarla".

El PP no está en una "actitud obstruccionista", ha sostenido González Pons, que ha instado al Gobierno a ponerles por "delante" de Esquerra Republicana y Bildu en esta cuestión y ha criticado el "papelón" de la ministra de Justicia, Pilar Llop, "que no tiene nada que decir y es un personaje de adorno", a la sombra de Bolaños.