Incrementos maíz, gas y electricidad elevan precio de tortilla: especialistas

Ante las recientes declaraciones del titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield, en la que acusó a Maseca, de incidir negativamente en el costo de la tortilla, analistas y representantes tortilleros explicaron que el alza en el costo de este alimento no es culpa de ninguna empresa, sino que obedece a factores externos y globales.



Homero López García, presidente del Consejo Nacional de la Tortilla, explicó que las harinas de maíz son sólo un insumo para la elaboración de la tortilla y que no se utiliza en todo el país, pues en su mayoría este alimento es producido a través del tradicional proceso de nixtamalización.



“Lo que está haciendo la Profeco es buscar culpables y las compañías de harina de maíz realmente no lo son. Lo único que están haciendo es buscar pretextos y no dan soluciones. Sí, Gruma es la compañía preponderante en el sector de harina de maíz, pero de la producción total de tortillas en el país entre el 66 y 68% se hace a través de la nixtamalización y el resto con harina de maíz, que se distribuye entre diferentes compañías”.



Agregó que muchos de los tortilleros que hacen uso de harina de maíz como insumo para la fabricación de sus tortillas sí optan por las harinas de maíz; sin embargo, eso no está directamente relacionado con el aumento en el costo de las tortillas.



A sólo unas horas de una reunión que sostendría con el titular de la Profeco este miércoles, Homero López agregó que exigirían a la procuraduría que se limitara a sus funciones y resaltarían la necesidad de buscar soluciones al tema agroalimentario y no culpables como lo están haciendo.



Agregó que otra de las demandas del Consejo Nacional de la Tortilla es destinar los recursos que actualmente están dirigidos a programas sociales a un verdadero impulso al sector agroalimentario, en busca de una autosuficiencia, ya que hacen falta programas de apoyo al campo.



El promedio nacional del kilo de tortilla es de 22 pesos, un incremento anual del 10 por ciento y de 41.3 por ciento con respecto al 2019, de acuerdo con la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC).



Desde antes de la pandemia los tortilleros, en varias ocasiones, demandaron un incremento al precio de la tortilla, argumentando el aumento del costo del gas y la energía eléctrica y que sus ganancias eran cada vez menos, esto se dio cuando el kilo del alimento costaba entre 11 y 13 pesos, agregó la alianza.



Por otra parte, Gabriela Siller, directora de Análisis Económico Financiero de Banco Base, resaltó que el aumento en el precio de la tortilla no está relacionado con una concentración de mercado, sino con factores de oferta y demanda de maíz a nivel internacional, afectaciones a las cosechas por cuestiones climatológicas y complicaciones de distribución por la guerra entre Ucrania y Rusia.



Agregó que, si bien hay una baja de casi 24% en el precio del maíz respecto a su máximo en una década alcanzado en abril pasado, todavía sigue por arriba de su nivel del año pasado y previo a la pandemia.



“Ha bajado el precio del maíz desde el máximo del año, pero no es lo único que afecta al precio de la tortilla. Los precios de los energéticos siguen siendo altos y se usa mucho gas natural para la producción. El precio del maíz ha mostrado volatilidad no solo por la guerra, también por las condiciones climáticas que han sido desfavorables a nivel global”.