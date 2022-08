Más de 13.600 españoles han accedido a la PrEP desde que está financiada en la sanidad pública

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

El dato se ha publicado en el informe de resultados del Sistema de información de programas de profilaxis pre-exposición al VIH en España (SIPrEP), con el objetivo de monitorizar el desarrollo y resultados de los programas públicos de PrEP en España y conocer las características, evolución clínica y la efectividad de esta nueva intervención en las personas usuarias en las distintas comunidades y ciudades autónomas.

En España, la PrEP fue incluida como prestación farmacéutica en la Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud el 30 de septiembre de 2019 y en marzo de 2020 se puso en marcha el SIPrEP.

Entre noviembre 2019 y mayo de 2022, 14 comunidades autónomas se han adherido a SIPrEP y ocho de ellas están incorporando datos en tiempo real. El número de usuarios de PrEP con una visita inicial en este periodo fue de 1.398, lo que supone el 10,2 por ciento del total estimado de usuarios de PrEP en España.

La caracterización de los usuarios de PrEP en SIPrEP confirma que las personas que están recibiendo este tratamiento preventivo tienen un elevado riesgo de adquirir el VIH y que un 10 por ciento fueron diagnosticados de otra infección de transmisión sexual (ITS) en la visita inicial, lo que subraya la importancia de estos programas para la detección y tratamiento precoz de ITS no diagnosticadas previamente.

La adherencia terapéutica fue "muy elevada", pero el informe de Sanidad apunta que "hay que incidir en consulta para optimizar la eficacia del tratamiento".

La Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) y la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS) autorizaron la indicación del tenofovir disoproxilo y emtricitabina (TDF/FTC) diario como tratamiento preventivo de la infección por el VIH en 2016.

La PrEP consiste en la prescripción diaria en una sola pastilla de TDF/FTC en personas a riesgo de adquirir el VIH y forma parte del paquete de medidas farmacológicas y no farmacológicas con eficacia probada dirigidas a la prevención del VIH denominada estrategia de prevención combinada.

Las estrategias de prevención combinada integran la prevención del VIH y de otras infecciones de transmisión sexual, así como de otros problemas de salud y están alineadas con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y ONUSIDA.