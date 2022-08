Rojos: Concluye campaña de Votto, quien se operará

Joey Votto, izquierda, primera base de los Rojos de Cincinnati, pone out a Bryson Stott, de los Filis de Filadelfia, durante la primera entrada del juego de béisbol en Cincinnati, el martes 16 de agosto de 2022. (AP Foto/Paul Vernon) AP (Paul Vernon/AP)

CINCINNATI (AP) — Joey Votto, primera base de los Rojos de Cincinnati, será sometido a una operación en el manguito rotador del codo izquierdo, a fin de reparar una lesión sufrida hace años.

Votto, quien cumplirá 39 años el próximo mes, dijo que se lesionó cuando quedó trenzado con un adversario que corría por las bases en 2015. Jugó lesionado, pero la molestia ha empeorado este año.

“No sé como explicarlo, pero me ha molestado durante un tiempo”, dijo Votto el miércoles, después de la victoria de Cincinnati 1-0 sobre Filadelfia.

Seis veces elegido al Juego de Estrellas y votado el Jugador Más Valioso de la Liga Nacional en 2010, Votto solamente bateó para .205 esta temporada con 11 cuadrangulares y 41 carreras producidas. Tiene un año más de contrato que incluye una opción para el equipo a fin de renovarlo en 2024.

“No estoy seguro si ha afectado mi rendimiento”, dijo. “No puedo decir eso. No quiero poner excusas, pero la cirugía es necesaria. Planeo que sea el viernes. Me han dicho que son seis meses de rehabilitación”.

Votto dijo que le realizaron una resonancia magnética hace unos 10 días.

“He jugado con muchas cosas. El dolor fue lo que me motivó a hacerme la resonancia, el no poder dormir. Era difícil levantar el brazo.

“No me sorprende el resultado. La retroalimentación que recibí de que necesitaba la cirugía fue lo que me sorprendió. Probé el entrenamiento de fuerza, no funcionó”.

Votto fue seleccionado por Cincinnati en la segunda ronda del draft amateur de 2002. Debutó en las mayores con los Rojos en 2007 y rápidamente se convirtió en uno de los bateadores más temidos en Grandes Ligas.

El pelotero oriundo de Toronto batea de por vida para .297 con 342 cuadrangulares, 1.106 carreras producidas y porcentaje de embasado de .412 a lo largo de 1.991 partidos en las Grandes Ligas.

La cirugía de Votto se presenta cerca del final de otra temporada aciaga para los Rojos. Mejoraron su marca a 46-70 con la victoria sobre Filadelfia.

“Lo vamos a extrañar mucho”, dijo el manager de los Rojos David Bell. “No tengo idea cómo estaba jugando así; tratando de jugar este deporte con una lesión en el manguito rotador. Tuve suerte de hablar con los doctores. Fueron muy claros, es algo que tiene que hacerse para tener a Joey sano para la siguiente temporada. Eso es lo que estoy esperando, que juegue sin dolor y esta es la mejor forma de asegurarnos que así sea”.