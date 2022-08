NO FUE REAL: Una mirada a lo que no sucedió esta semana

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Un resumen de las historias e imágenes más populares, pero completamente falsas de la semana. Ninguna de éstas es legítima, a pesar de que se compartieron ampliamente en las redes sociales. The Associated Press las verificó. Aquí están los hechos:

Interpol no ha emitido orden de arresto contra gobernador mexicano

LA AFIRMACIÓN: La Policía Internacional (Interpol) emitió una alerta roja para la captura de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, gobernador del estado mexicano de Tamaulipas, al noreste.

LOS HECHOS: Una publicación que circula en Twitter dice falsamente que Interpol emitió una alerta roja contra el gobernador de Tamaulipas, que ha enfrentado acusaciones en México por presunto enriquecimiento ilícito, delincuencia organizada y lavado de dinero. El gobernador ha negado los cargos en su contra.

La publicación muestra una foto del gobernador a un costado del logo oficial de la Interpol.

A principios de 2021, la Cámara de Diputados mexicana dio entrada a una solicitud planteada por la Fiscalía General de la República (FGR) para quitarle al gobernador la inmunidad política, que lo protege de ser procesado penalmente.

Posteriormente, a fines de mayo del año pasado, la FGR anunció que solicitaría a Interpol emitir una alerta roja contra el gobernador.

García Cabeza de Vaca, del opositor Partido Acción Nacional (PAN), ha dicho que las acusaciones en su contra son parte de una estrategia del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para perseguir a opositores políticos.

Pero Interpol no ha emitido la alerta roja. The Associated Press no encontró ninguna evidencia en los registros públicos en Internet de la agencia de que ésta haya ordenado la captura del gobernador.

Tampoco existen registros periodísticos de que Interpol haya emitido la alerta roja contra García Cabeza de Vaca.

Además, en días recientes el gobernador ha encabezado diversos actos públicos en distintas ciudades de Tamaulipas, colindante con Texas, sin que se le haya intentado detener, de acuerdo con reportes de la prensa mexicana.

Al momento de la publicación de este artículo Interpol no había respondido a una solicitud de la AP sobre la afirmación errónea que circula.

— El periodista de la AP Marcos Martínez Chacón verificó esta información.

Video de presidente venezolano no está relacionado con votación en Chile

LA AFIRMACIÓN: Un video muestra al presidente venezolano Nicolás Maduro invitando a los chilenos a votar en un próximo referéndum a favor de un nuevo texto constitucional en el país sudamericano.

LOS HECHOS: La grabación circula en Internet desde noviembre del 2018 y muestra a Maduro refiriéndose al regreso a Venezuela de un grupo de venezolanos que residían en Chile; no está relacionado al referéndum chileno.

El próximo 4 de septiembre, Chile celebrará un plebiscito en el cual se le preguntará a la población si aprueba o rechaza un nuevo texto constitucional que fue elaborado tras un proceso constituyente que inició en octubre de 2020.

La nueva Constitución fue elaborada tras un estallido social en el 2019 seguido de multitudinarias protestas contra las desigualdades en educación, salud y pensiones.

Ante las manifestaciones, el Congreso convocó a un plebiscito en octubre de 2020, en el cual el 78% de los chilenos votó por un nuevo texto constitucional. La mayoría de los constituyentes fueron integrantes de grupos de izquierda y de centroizquierda, reportó la AP.

Encuestas recientes indican que la opción del “Rechazo” se impondría al “Apruebo”.

Los críticos del nuevo texto, principalmente grupos de derecha, han criticado algunos de los preceptos incluidos en la nueva Constitución, como los relacionados con los pueblos originarios y el derecho a la interrupción del embarazo.

Publicaciones que circulan en TikTok y Facebook incluyen el video de Maduro del 2018 hablando sobre el regreso de un grupo de venezolanos al país ese año para decir falsamente que la grabación lo muestra invitando a los chilenos a votar a favor de la nueva Constitución.

En el video, Maduro habla directamente a la cámara diciendo que Chile y Venezuela son “pueblos hermanos” que deben superar las “campañas de odio”.

Pero, en realidad, el video fue difundido el 19 de noviembre de 2018 por el medio digital chileno Diario Financiero para reportar sobre lo que había dicho Maduro acerca del regreso del grupo de venezolanos a su propio país.

Además, la AP no encontró ninguna evidencia en registros en Internet de que Maduro haya hecho un llamado a los chilenos a votar a favor de la nueva Constitución.

En noviembre de 2018, el gobierno de Maduro dijo que los venezolanos regresaron al país sudamericano a través del programa “Vuelta a la patria”.

Por su parte, el gobierno chileno dijo en ese entonces que enviaría una aeronave militar a Venezuela para traer de vuelta a ciudadanos chilenos que vivían en Venezuela y que pidieron regresar ante la crisis económica en ese país.

— Marcos Martínez Chacón

Gobierno de capital mexicana no promueve demolición de iglesias

LA AFIRMACIÓN: Un video revela cómo la alcaldesa de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, inició la demolición de iglesias como parte de una campaña ateísta promovida por el partido oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena). Las acciones comenzaron con la destrucción de una parroquia ubicada en la alcaldía de Tlalpan, en la capital mexicana.

LOS HECHOS: La grabación data del 2016 y corresponde a la demolición por parte del gobierno de la alcaldía de Tlalpan, una demarcación de la capital, de una barda construida sin permisos en una capilla. Además, la Coordinación de Comunicación Social del gobierno de la Ciudad de México negó que exista un plan para destruir iglesias.

Un texto que circula en WhatsApp incluye el video de un reporte noticioso del 2016 sobre la demolición de la barda adyacente a la capilla en Tlalpan para decir erróneamente que se trata de un plan del gobierno de Sheinbaum, integrante de Morena, para destruir iglesias y promover una agenda atea.

“¡Morena inició la demolición de iglesias!... podríamos caer en al socialismo ateo”, dice el texto que circula en WhatsApp sin especificar la fecha en que ocurrió la demolición de la barda.

Pero, en primer lugar, el reporte noticioso data del 2016, cuando Sheinbaum se desempeñaba como alcaldesa de Tlalpan, no de la Ciudad de México.

Además, la demolición de la barda de la capilla llamada “Señor de los Trabajos” fue ordenada en mayo de 2016 por haber sido construida sin permisos, no formaba parte de un plan para destruir iglesias y promover el ateísmo.

En ese entonces, la prensa mexicana reportó que las acciones del gobierno causaron enojo entre la población, ya que los funcionarios encargados de demoler la barda también destruyeron parte de la estructura de la capilla.

Además, la Coordinación de Comunicación Social del gobierno de la Ciudad de México dijo en un mensaje de WhatsApp enviado a la AP que no es verdad que exista un plan para destruir iglesias y promover el ateísmo.

“Nuestro plan de gobierno no contempla eso, no existe esa propuesta, es totalmente falso”, dijo una representante de Comunicación Social de la capital mexicana.

Ante las quejas por la demolición en el 2016, el gobierno de Tlalpan dijo en un comunicado que los funcionarios cometieron un error en la demolición al haber dañado parte de la estructura de la capilla.

Tras la demolición, el gobierno se comprometió a construir un centro comunitario en una parte del terreno para promover actividades entre los habitantes del sitio.

— Marcos Martínez Chacón

Foto de figura religiosa dañada se tomó en Chile, no en Nicaragua

LA AFIRMACIÓN: Una imagen muestra una figura religiosa vandalizada recientemente en una calle en Nicaragua.

LOS HECHOS: Tras realizar una búsqueda inversa de la imagen, la AP encontró que la fotografía en realidad fue capturada para la agencia de noticias Reuters por el fotógrafo Jorge Silva el 8 de noviembre de 2019.

La descripción de la fotografía disponible en la web de la agencia de fotografía británica Alamy dice: “Un objeto religioso se ve roto en la calle durante una protesta contra el gobierno de Chile en Santiago de Chile el 8 de noviembre de 2019”.

Una publicación compartida en Facebook asegura que el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ordenó la destrucción de imágenes, censuró radios católicas y obligó al cierre de iglesias católicas y cristianas.

El mensaje que acompaña una fotografía en donde se ve una imagen religiosa dañada en medio de una calle.

Pero la fotografía en realidad se tomó a principios de noviembre de 2019 en la capital de Chile durante una de las protestas que iniciaron semanas antes contra el gobierno del entonces mandatario Sebastián Piñera. Las manifestaciones se realizaron para exigir, entre otras cosas, la redacción de una nueva constitución.

En octubre de 2019 se desató en Chile un estallido social, el peor en su historia reciente, que derivó en protestas multitudinarias. La mayoría de los manifestantes eran pacíficos, pero también hubo enmascarados que protestaron con violencia.

Los saqueos y daños incluso afectaron a un par de iglesias católicas en la capital chilena y a la catedral metropolitana. Muchos comercios, bancos, edificios institucionales, de consultas médicas y de tiendas por departamentos blindaron sus puertas y ventanales con madera y metal, reportó la AP.

Por otro lado, aunque en los primeros días de agosto el gobierno de Nicaragua sí ordenó el cierre de siete radiodifusoras y un canal de televisión de la Iglesia católica y abrió una investigación contra el obispo de la ciudad de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez, por presunta organización de grupos violentos, no hay comunicados oficiales o reportes noticiosos de que Ortega haya ordenado la destrucción de figuras religiosas como asegura la publicación.

Tampoco hay registros mediáticos o evidencia alguna de que personas hayan sido sacadas a la fuerza de centros religiosos. Lo que sí sucedió, de acuerdo con un reporte de la AP, fue que la policía nicaragüense prohibió realizar una procesión en homenaje a la virgen de Fátima prevista para el sábado 13 de agosto.

Ante esto, las autoridades católicas de la capital invitaron a sus fieles a permanecer en ayuno y oración el 12 de agosto y acudir el sábado “directamente a la Catedral de Managua” para “rezar por la Iglesia y Nicaragua”.

El 16 de agosto el párroco de una iglesia de Ciudad Darío, al norte del país, tuvo que oficiar misa en el estacionamiento de la parroquia y dar la comunión a los fieles en la calle porque la policía les impidió entrar a la iglesia.

— Abril Mulato

Publicación contiene información errónea sobre incendio petroquímico en Texas

LA AFIRMACIÓN: Bomberos estadounidenses tardaron seis días en apagar un incendio ocurrido en marzo del 2019 en una planta petroquímica en Deer Park, Texas. Este es el mismo tiempo que tomó a autoridades en Cuba para controlar un incendio ocurrido recientemente en un centro de almacenamiento de crudo en Matanzas.

LOS HECHOS: Bomberos y cuerpos de auxilio demoraron tres días en apagar el incendio en Texas, no seis. Además, en Cuba las autoridades oficialmente reportaron haber extinguido el incendio siete días después, de acuerdo con reportes de la AP.

Publicaciones que circulan en Facebook dicen equivocadamente que bomberos y socorristas tardaron seis días en apagar el incendio de marzo de 2019 en la planta llamada Intercontinental Terminals Company (ITC) en Deer Park, cerca de Houston.

Usuarios en Facebook han compartido la afirmación errónea para comparar el tiempo que tardaron fuerzas de auxilio en Cuba en apagar el incendio en el complejo de almacenamiento de crudo en la ciudad de Matanzas.

El incendio en Matanzas fue provocado por el impacto de un rayo el 5 de agosto y autoridades reportaron haberlo extinguido el 12 de agosto, siete días después.

Pero los bomberos y cuerpos de auxilio en Deer Park en realidad tardaron tres días en apagar el incendio, de acuerdo con reportes de la AP.

El incendio inició en ese sitio el 17 de marzo de aquel año en una terminal que almacenaba petroquímicos y gases, por lo que las autoridades pidieron a la población quedarse en sus casas y suspendieron las clases en las escuelas de la zona.

La columna de cenizas por el incendio alcanzó hasta cinco condados cercanos a Houston, en el condado de Harris.

Sin embargo, el incendio fue extinguido tres días después, el 20 de marzo, de acuerdo con la AP.

Una investigación difundida por autoridades locales casi nueve meses tras el incendio reveló que éste ocurrió tras una fuga y una falla mecánica en uno de los tanques de almacenamiento.

— Marcos Martínez Chacón

