Richard Carapaz correrá en el EF Education-EasyPost en 2023

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

El ciclista ecuatoriano Richard Carapaz (INEOS Grenadiers), campeón olímpico y ganador del Giro de Italia 2019, correrá a partir de 2023 en el equipo estadounidense del EF Education-EasyPost, en una nueva etapa para el corredor en la que busca "ganar algo más" en su palmarés.

"EF Education-EasyPost se enorgullece en anunciar que Richard Carapaz se unirá al equipo en 2023", anunció el equipo en un comunicado, el mismo día que el arranque de La Vuelta 22 con Carapaz luchando con los colores británicos.

Según el propio Carapaz, su fichaje se debe a que desea ganar todavía más. "Cuando conquistas una cosa, quieres más. Soy una de esas personas que quiere más. Todavía hay cosas que no he logrado. Me gustaría intentar ganar otra gran vuelta y un objetivo de vida siempre ha sido ganar el Tour de Francia", reconoció.

Pese a que el INEOS Grenadiers es uno de los bloques más potentes de la UCI WorldTour, el ecuatoriano busca ser el protagonista absoluto y con ese papel llegará, a partir de 2023, al EF. "Es algo por lo que lucharé. Sé que es posible. Sé cuál es mi potencial y lo que puedo hacer, lo que puedo lograr, y estoy luchando por este sueño", añadió.

Aseguró que el EF Education-EasyPost es un equipo "con mucha ambición" y muchos deseos. "Soy una pieza que puede encajar muy bien en el equipo. Estoy motivado y buscaba un equipo con los mismos objetivos que yo. Tengo el enfoque y quiero intentar ganar el Tour de Francia y creo que eso es algo que podemos lograr aquí juntos", reiteró el exciclista del Movistar Team.

"El equipo quiere alcanzar sus objetivos y eso es algo muy valioso para mí. Un equipo como este que quiere ganar una gran vuelta como yo. Esto es algo en lo que tendremos que trabajar mucho porque esto es algo que requiere mucho trabajo, mucha dedicación y eso es lo que tiene este equipo. Estoy motivado para unirme al equipo para luchar por este sueño", aseguró.

Además, Richard Carapaz se encontrará en el equipo con sus compatriotas ecuatorianos Jonathan Caicedo y Alexander Cepeda. "Los conozco bien, especialmente a Caicedo. Nos conocemos desde hace muchos años porque crecimos en el mismo programa de ciclismo, así que lo conozco y hemos entrenado juntos a lo largo de los años", aseguró el ciclista.

Por su parte, el CEO de EF Education-EasyPost, Jonathan Vaughters, dio la bienvenida a Richard Carapaz al equipo. "Carapaz siempre ha sido uno de mis corredores favoritos, y no solo porque gana. Carapaz gana con inteligencia, oportunidad, agresividad y determinación. Ganó el Giro porque era muy inteligente y atacó en el momento justo", le valoró.

"Para el estilo de nuestro equipo, Richard encaja perfectamente, porque necesitamos un líder que pueda ganar carreras utilizando tácticas astutas y no solo potencia bruta. Eso es lo que Richard nos aporta y estamos muy emocionados de ayudarlo tanto como podamos para explotar su estilo de carrera agresivo y astuto", celebró el director general.