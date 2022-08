Jumbo-Visma, de Roglic, gana 1ra etapa de Vuelta a España

UTRECHT, Holanda (AP) — Primoz Roglic tuvo un buen arranque en su intento por establecer la marca sin precedentes de cuatro títulos consecutivos de la Vuelta a España, cuando su equipo Jumbo-Visma se llevó el viernes la primera etapa, una contrarreloj por equipos en Holanda.

Jumbo-Visma, que compitió de local ahora que la Vuelta finalmente inició en Holanda ante la imposibilidad de hacerlo en años anteriores debido a la pandemia, terminó 13 segundos adelante del equipo Ineos Grenadiers y a 14 de Quick-Step Alpha Vinyl.

Ineos es el equipo del ecuatoriano Richard Carapaz, si bien se anunció en la jornada que el campeón olímpico y ganador de Giro de Italia en 2019 cambiará de conjunto desde 2023, para correr por el EF Education-EasyPost.

“EF Education-EasyPost se enorgullece en anunciar que Richard Carapaz se unirá al equipo en 2023″, anunció el equipo mediante un comunicado, en el mismo día del arranque de La Vuelta

Carapaz dijo que buscará comenzar una nueva etapa y “ganar algo más".

“Cuando conquistas una cosa, quieres más. Soy una de esas personas que quiere más. Todavía hay cosas que no he logrado", explicó. "Me gustaría intentar ganar otra gran vuelta y un objetivo de vida siempre ha sido ganar el Tour de Francia”.

Pese a que el INEOS Grenadiers es uno de los equipos más fuertes, Carapaz buscaría ser el protagonista absoluto, si bien EF cuenta con Egan Bernal, el colombiano ganador del Tour de Francia en 2019, quien volvió a la actividad en la jornada en la vuelta a Dinamarca, tras el choque que sufrió en enero contra un autobús.

“Es algo por lo que lucharé. Sé que es posible. Sé cuál es mi potencial y lo que puedo hacer, lo que puedo lograr, y estoy luchando por este sueño”, comentó.

Con su victoria en la jornada, Roglic sacó ventaja temprana respecto de varios ciclistas que pintan como sus adversarios principales en España, como el propio Carapaz (14 segundos); REmco Evenepoel (14), Simon Yates, (31), Joao Almeida (33) y Jai Hindley (38).

Pero será el holandés Robert Gesink, compañero de Roglic, quien vestirá el jersey rojo de líder durante su novena participación en la carrera que forma parte de las tres Grandes Vueltas.

“Él es quien más se lo merece, ha sido un gusto correr con él tantos años”, dijo el esloveno Roglic. “Comencé con él en el equipo, me ha enseñado mucho y es agradable ganar como equipo local con un ciclista de casa”.

Estaba en duda si Roglic podría defender su título de campeón de la Vuelta a España tras lesionarse en el Tour de Francia, lo que afectó su preparación.

“Mi condición es lo suficientemente buena para ganar hoy”, dijo Roglic. “Estoy muy feliz de ello. Hoy ha sido un placer, los compañeros hicieron un gran trabajo. Restan 20 días más”.

La Vuelta a España es la única carrera de las tres competiciones del Grand Tour que Roglic ha podido ganar. Terminó en el segundo lugar en el Tour de Francia y tercero en el Giro de Italia. El esloveno intentará empatar al español Roberto Heras como el único ciclista que ha ganado cuatro títulos de la Vuelta. Heras lo logró en 2000, 2003, 2004 y 2005.

El suizo Tony Rominger y el español Alberto Contador son los otros que la han conquistado tres veces.

La segunda y tercera etapas también se correrán en Holanda.

La Vuelta a España incluirá ocho etapas planas —dos de ellas con metas a gran altitud— así como cuatro en ascenso, siete de montaña y dos pruebas contrarreloj. Los ciclistas tendrán tres días de descanso.