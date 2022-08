La Fiscalía peruana pide 36 meses de prisión preventiva para Yenifer Paredes, cuñada de Pedro Castillo

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

El Ministerio Público ha confirmado la solicitud a través de un mensaje en Twitter en el que indica que solicita la prisión preventiva por el proceso que tiene abierto Paredes por "presunta comisión del delito de lavado de activos y otros en agravio del Estado".

El representante de la Fiscalía, James Reátegui, informó de la detención preliminar durante la audiencia de apelación ante la Segunda Sala Penal de Apelaciones del Tribunal Superior, ha recogido la emisora RPP.

Este domingo 21 de agosto, el Poder Judicial realiza la audiencia de prisión preventiva contra Yenifer Paredes y contra el alcalde de Anguía, José Medina Guerrero, según ha hecho saber el TS en su cuenta de Twitter.

En este momento, Paredes se encuentra con una orden de detención preventiva durante diez días. Tras el anuncio de la presentación de prisión para los próximos tres años, la acusada ha reiterado que está dispuesta a colaborar con la justicia, ha informado el periódico 'El Comercio'.

"En mi defensa tengo que decir que desde un inicio que se me ha hecho saber de este caso he estado colaborando con la justicia, he acudido a la Fiscalía, he acudido al Congreso y siempre he estado dispuesta a dar mis declaraciones", ha asegurado de manera virtual ante la sala de apelaciones.

Además, la investigada ha criticado que en diez días "solamente" le han citado cuatro veces para hacer las respectivas declaraciones. "El resto del tiempo he estado acá y no se ha hecho tanto como el fiscal menciona. De todas formas, estoy presta siempre a colaborar", ha afirmado.

El abogado Benji Espinoza ha señalado que no corresponde prisión preventiva porque Paredes tiene una "buena conducta procesal" y, por ello, no habría posible riesgo de fuga, ha informado RPP.

"Una persona que colabora con el proceso, que va y se entrega a la justicia ¿qué riesgo de fuga representa? Estaríamos castigando a las personas que entregan. El mensaje de la justicia es 'no te entregues, escóndete porque te pondré prisión preventiva por 36 meses", ha declarado Espinoza a la prensa.